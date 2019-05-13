Сибирячка нарисовала типичных жителей городов России. Догадайтесь, кто представляет Новосибирск

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Екатеринбуржец оказался бандитом, а москвич — депутатом
Жительница Новосибирска Ирина Позднякова нарисовала 7 городов в образе их типичных представителей — на очереди ещё 20 городов
Жительница Новосибирска Ирина Позднякова создала серию рисунков, на которых изобразила российские города в образе их типичных представителей. В список городов попали Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург, Москва, Владивосток, Екатеринбург и Челябинск.
Автором идеи стал брат Ирины Поздняковой краевед Андрей Поздняков. Он разместил её рисунки на своей странице в Facebook.
Корреспонденту НГС Андрей Поздняков рассказал, что решил продумать образы городов после того, как художница из Екатеринбурга нарисовала Новосибирск в образе героя аниме.
«Была эта замечательная публикация, она была широко растиражирована в интернете, где изображались в анимешном стиле эти города. Несмотря на то, что Новосибирск показан достаточно привлекательным городом, мне показалась вот эта романтизация и эта анимешная вычурность немножко излишней.
Мне показалось, что наши города и выглядят совсем иначе. Хотелось найти такой типаж, немножко стереотипный, может»,
— объяснил Поздняков.
По словам Позднякова, на его публикацию жители городов отреагировали тепло.
«И екатеринбуржцы могут обидеться, и казанцы, и новосибирцы говорят, что это не Новосибирск, а Академгородок. В общем, я, честно сказать, ожидал гораздо более резкой реакции. <...> В этом смысле я бы сказал, что отношение скорее тёплое.
За Челябинск, за Новосибирск, за Питер даже благодарили и говорили, что очень точное попадание. Москва всем понравилась»,
— говорит Андрей Поздняков.
Сейчас Поздняковы собираются создать рисунки ещё 20 городов России.
«Мы не собираемся останавливаться, у нас это пока только первая серия, мы будем ещё вываливать. У нас есть разработанные типажи и описания ещё для как минимум порядка 20 городов», — заявил Поздняков, но не уточнил, о каких городах идёт речь.
В конце апреля художница из Новосибирска нарисовала портреты спасателей МЧС, которые потушили пожар в здании на улице Советской — там находилась её студия акварели.
Дмитрий Здорников
Коллаж Юлии Шипициной (1), рисунки предоставлены Андреем Поздняковым (2–8)
могу точно описать портрет типичного коментатора нгс: вечно недовольный нытик, которому все должны.