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Город

Сибирячка нарисовала типичных жителей городов России. Догадайтесь, кто представляет Новосибирск

Екатеринбуржец оказался бандитом, а москвич — депутатом

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Жительница Новосибирска Ирина Позднякова нарисовала 7 городов в образе их типичных представителей — на очереди ещё 20 городов

Фото: Татьяна Фатеева

Жительница Новосибирска Ирина Позднякова создала серию рисунков, на которых изобразила российские города в образе их типичных представителей. В список городов попали Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург, Москва, Владивосток, Екатеринбург и Челябинск.

Автором идеи стал брат Ирины Поздняковой краевед Андрей Поздняков. Он разместил её рисунки на своей странице в Facebook. 

Корреспонденту НГС Андрей Поздняков рассказал, что решил продумать образы городов после того, как художница из Екатеринбурга нарисовала Новосибирск в образе героя аниме

«Была эта замечательная публикация, она была широко растиражирована в интернете, где изображались в анимешном стиле эти города. Несмотря на то, что Новосибирск показан достаточно привлекательным городом, мне показалась вот эта романтизация и эта анимешная вычурность немножко излишней. 

Мне показалось, что наши города и выглядят совсем иначе. Хотелось найти такой типаж, немножко стереотипный, может», 

— объяснил Поздняков.

Новосибирск представлен в образе научной сотрудницы НИИ, которая хорошо знакома с творчеством барда Юрия Кукина 

Фото: Ирина Позднякова

Екатеринбург изобразили в виде бывшего бандита, выросшего на Уралмаше

Фото: Ирина Позднякова

Владивосток стал моряком-контрабандистом, который раньше торговал машинами из Японии

Фото: Ирина Позднякова

Москву нарисовали депутатом, который приехал из провинции и обзавёлся недвижимостью за границей

Фото: Ирина Позднякова

Стереотипами о Казани стали умение вкусно готовить и убеждённость в красоте города

Фото: Ирина Позднякова

Челябинск изобразили в виде профессионального металлурга, который мечтает отправить детей на учёбу в Екатеринбург

Фото: Ирина Позднякова

Санкт-Петербургом стала интеллигентная бабушка в берете, которая не любит Москву

Фото: Ирина Позднякова

По словам Позднякова, на его публикацию жители городов отреагировали тепло. 

«И екатеринбуржцы могут обидеться, и казанцы, и новосибирцы говорят, что это не Новосибирск, а Академгородок. В общем, я, честно сказать, ожидал гораздо более резкой реакции. <...> В этом смысле я бы сказал, что отношение скорее тёплое. 

За Челябинск, за Новосибирск, за Питер даже благодарили и говорили, что очень точное попадание. Москва всем понравилась», 

— говорит Андрей Поздняков.

Сейчас Поздняковы собираются создать рисунки ещё 20 городов России. 

«Мы не собираемся останавливаться, у нас это пока только первая серия, мы будем ещё вываливать. У нас есть разработанные типажи и описания ещё для как минимум порядка 20 городов», — заявил Поздняков, но не уточнил, о каких городах идёт речь.

В конце апреля художница из Новосибирска нарисовала портреты спасателей МЧС, которые потушили пожар в здании на улице Советской — там находилась её студия акварели.

Дмитрий Здорников
Коллаж Юлии Шипициной (1), рисунки предоставлены Андреем Поздняковым (2–8)

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КОММЕНТАРИИ (22)

Хамло Московское
13 май 2019 в 17:11

Чушь какая то

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DrAlex
13 май 2019 в 17:15

могу точно описать портрет типичного коментатора нгс: вечно недовольный нытик, которому все должны.

лена путина
13 май 2019 в 17:15

мда. это не новосибирск. это академгородок. я вот сейчас выхожу из метро, и вижу, идут 3 пьяных молодых человека. с бутылкой водки, которую передают друг другу и пьют из горла. а кругом торгаши, грязь, мусор, ларьки.