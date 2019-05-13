Сибирячка нарисовала типичных жителей городов России. Догадайтесь, кто представляет Новосибирск

Жительница Новосибирска Ирина Позднякова создала серию рисунков, на которых изобразила российские города в образе их типичных представителей. В список городов попали Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург, Москва, Владивосток, Екатеринбург и Челябинск.



Автором идеи стал брат Ирины Поздняковой краевед Андрей Поздняков. Он разместил её рисунки на своей странице в Facebook.

Корреспонденту НГС Андрей Поздняков рассказал, что решил продумать образы городов после того, как художница из Екатеринбурга нарисовала Новосибирск в образе героя аниме.