В Новосибирск надолго пришла холодная погода

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшую неделю — по области ожидается минусовая температура.

«Погоду не только ближайших трёх дней, но и всей рабочей недели будут определять холодные воздушные массы арктического происхождения, поэтому температурный фон будет значительно ниже нормы», — рассказала корреспонденту НГС начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.