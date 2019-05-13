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Весна

В Новосибирск надолго пришла холодная погода

Ночные температуры местами будут ниже нуля

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Всю неделю в Новосибирске будет прохладно и пасмурно 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшую неделю — по области ожидается минусовая температура.

«Погоду не только ближайших трёх дней, но и всей рабочей недели будут определять холодные воздушные массы арктического происхождения, поэтому температурный фон будет значительно ниже нормы», — рассказала корреспонденту НГС начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

В ночные часы температура по области будет опускаться от –3 до +2 градусов местами до –7...–9 градусов, а днём будет около +7…+12 градусов. 

Завтра днём, 14 мая, ожидается дождь, а в среду, 15 мая, местами по области ночью возможен снег и мокрый снег, днём — также дождь. 

В четверг, 16 мая, немного потеплеет — дневная температура поднимется до 10...15 градусов тепла. В этот же день по области местами возможны дожди. 

Погода в Новосибирске резко изменилась 9 мая — к городу подступил холодный фронт. Одновременно с похолоданием, 10 мая, в Новосибирске завершился отопительный сезон, а сегодня, 13 мая, в городе начались первые отключения горячей воды.

Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой

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КОММЕНТАРИИ (47)

Зинка
13 май 2019 в 15:53

"Нам жарко в квартирах" - говорили они, "Отключите отопление" - говорили они. Получите, распишитесь!

Алё-алё
13 май 2019 в 15:47

Самое время отключить отопление и горячую воду.

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Edward мэр kallen sibir
13 май 2019 в 15:53

Локоть батарей включи! Так то платили бешеные деньги за это а сейчас на улице снег валит и батареи холодные и я замёрз