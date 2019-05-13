В Новосибирск надолго пришла холодная погода

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Ночные температуры местами будут ниже нуля
Всю неделю в Новосибирске будет прохладно и пасмурно
Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшую неделю — по области ожидается минусовая температура.
«Погоду не только ближайших трёх дней, но и всей рабочей недели будут определять холодные воздушные массы арктического происхождения, поэтому температурный фон будет значительно ниже нормы», — рассказала корреспонденту НГС начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.
В ночные часы температура по области будет опускаться от –3 до +2 градусов местами до
Завтра днём, 14 мая, ожидается дождь, а в среду, 15 мая, местами по области ночью возможен снег и мокрый снег, днём — также дождь.
В четверг, 16 мая, немного потеплеет — дневная температура поднимется до
Погода в Новосибирске резко изменилась 9 мая — к городу подступил холодный фронт. Одновременно с похолоданием, 10 мая, в Новосибирске завершился отопительный сезон, а сегодня, 13 мая, в городе начались первые отключения горячей воды.
Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой
"Нам жарко в квартирах" - говорили они, "Отключите отопление" - говорили они. Получите, распишитесь!