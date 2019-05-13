Зоозащитники нашли на свалке породистую собаку и не хотят возвращать её хозяину

В таком состоянии породистого пса нашли на свалке зоозащитники

Новосибирец и зоозащитники не могут поделить крупного самца чёрного русского терьера. Волонтёры утверждают, что подобрали породистого пса без присмотра на свалке около дачного поселка в Заельцовском районе города. Спустя двое суток после находки объявился владелец — он требует вернуть животное.





Зоозащитницы, забравшие пса с улицы, возвращать его не хотят, утверждая, что животное грязное, неухоженное и истощённое. В конфликте разбиралась корреспондент НГС.





Первой, кто опубликовал в Сети фотографии животного без присмотра, стала Елена М. Она рассказала корреспонденту НГС, что заметила пса на стихийной свалке 9 мая, когда с семьёй возвращалась домой с дачи.







«Как подъехали ближе, ужаснулись. Собака, явно породистая, была грязной, худой, жалкой бродягой, которая просила у людей еду, рылась на помойке. Страшно смотреть. Я выскочила из машины, несмотря на то что собака огромная и незнакомая, схватила всю еду, которая была с собой, и побежала к собаке. Она вжалась в забор, я кинула ей кусок курицы, которую готовили на мангале на даче. Она боязливо взяла. Потом ещё и ещё. <…> Знаете, у меня кроме слез ничего не было в этот момент и жуткого чувства бесконечной жалости к животному», — рассказала Елена.







Женщина выложила фотографии животного в группу «Потеряшка-НСК» в надежде найти хозяев.







«Колтуны, позвоночник торчит, грязная вся, я даже не знала её пол, предположила, что мальчик, потому что крупный... В общем, страшное зрелище. <…> Знаете, думала, никто не заинтересуется судьбой несчастного животного! Но есть люди неравнодушные, писали, ездили смотреть. К сожалению, нашёлся хозяин этого бедолаги», — возмущается женщина.







Несколько жителей Новосибирска позже ездили в дачное общество и нашли пса уже недалеко от его дома. Хозяин соседнего участка рассказал, где живёт собака. Горожане отвели пса домой и прижали дырку в заборе камнями, но это не помогло. Утром 11 мая собака опять исчезла с участка. Её хозяин скопировал фотографии Елены М. с предыдущего поста о поиске владельцев, выложенного 9 мая, и попросил вернуть ему животное.











«Псу будет 5 лет, он из "Княжества Вольги" (так называется питомник. — Прим. ред.). Состоит в государственном реестре, имеется клеймо. Все документы имеются. Собака абсолютно здоровая, привитая. Зиму живёт в вольере, вольер с утеплённой будкой, где стоят миски для питья и еды. Конечно, после зимы он весь в колтунах, за зиму жутко скатывается шерсть. Конечно, он не на самовыгуле, о чём вы говорите?! Знатоки, которые видели нашу собаку, должны были заметить, что он не дострижен, во дворе была сложена кучка шерсти. Друзья, мне не нужны советы и комментарии, которые не помогут в поисках собаки», — написал в соцсетях спустя двое суток после пропажи животного владелец собаки Константин Мухортов.







Корреспонденту НГС хозяин животного подтвердил, что ищет пса.







«Почти уверен, [что собаку кто-то забрал]. Соседи его закрыли <…> там дырка просто образовалась в заборе, они же закрыли, камнями завалили. Но он же не трактор, специально собаке надо камни растаскивать, чтобы убежать. <…> Он от дома вообще не отходит, даже если убежит, он рядом с домом ходит. Собака в отличном состоянии, просто не дострижена», — рассказал Мухортов.







Сейчас пёс находится у зоозащитников. Корреспонденту НГС удалось связаться с людьми, которые забрали собаку на передержку.





«Девочки привезли её с помойки. <…> Собака в ужасных колтунах, у неё истощение. Не скажу, что сильное, но собака очень сильно худая. У неё запущены уши. <…> Ни ошейника, ни адресника, ничего не было <…>. Собаку не чесали в принципе никогда. Мне не хотелось бы его отдавать. Они (хозяева. — Прим. ред.), конечно, приедут, его заберут, но это ничего не изменит. Пёс на самом деле классный, очень добрый, воспитанный. Да, где-то занимались его воспитанием. Но он в ужасном состоянии. У него свободный доступ, он может выйти в любое время», — рассказала Алина (имя изменено по просьбе собеседницы. — Прим. ред.).





Девушки, забравшие пса со свалки, опасаются, что без присмотра животное может погибнуть под колёсами машин или медленно умереть без должного ухода. Сегодня собаку покажут ветеринару, чтобы уже документально зафиксировать её состояние. Также зоозащитники планируют обратиться с заявлением в полицию, чтобы привлечь владельца пса к ответственности за жестокое обращение с животным.







В конце января другая зоозащитница забрала собаку по кличке Жорик с улицы и отказалась возвращать его хозяйке-пенсионерке. Но после общественного резонанса пёс все-таки оказался дома.