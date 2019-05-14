Сибирячка потратила 18 тысяч рублей на покупку чужих миль S7 и осталась без билетов

После того как в S7 обратился владелец бонусных миль, купленные билеты аннулировали

Житель Новосибирска лишился миль, которые копил в авиакомпании S7 Airlines, — билет на них купили для незнакомой ему женщины, которая приобрела их в сервисе по продаже бонусов. «1 мая я получил письмо на электронную почту, называется "Оформлена премия". В письме говорилось о том, что 1 мая с моего счёта списаны мили за премиальный билет, приведена фамилия, имя пассажирки, сумма списанных миль — 22 500 — и текущий баланс», — рассказал корреспонденту НГС владелец миль Владимир, попросивший не указывать его фамилию.

Оказалось, что билет на мили Владимира купили на рейс Пекин — Новосибирск. Владимир обратился в S7 и сообщил, что не совершал покупок и не знает покупателя. Также Владимиру сообщили, что для рассмотрения его вопроса потребуется подождать до 7 рабочих дней. Тогда сам Владимир нашёл через соцсети девушку, на которую был оформлен билет. Оказалось, что билет для неё приобретала мать. Владимиру удалось выяснить, что женщина купила билеты из Пекина в Новосибирск и обратно, увидев рекламу в интернете. Реклама предлагала продажу миль авиакомпании S7. Покупательница билетов Ольга, попросившая не называть своего имени, подтвердила корреспонденту НГС, что покупала билеты для своей дочери и нашла продавца на сайте pokupai-aviamili.ru. Она полагала, что имеет дело с официальным сайтом авиакомпании. «Позвонила по одному из номеров. Мне предложили вот такую ситуацию, что мне покупают билет за мили», — объясняла Ольга. Она отметила, что такая покупка показалась ей выгодной. Всего за два билета она заплатила 32 900 рублей: 18 тысяч стоили мили, остальная часть суммы — сборы. После покупки ей прислали кассовые чеки, маршрутные квитанции и квитанции об оплате сервисного сбора в электронном виде.



Но на следующий день после покупки с ней связался Владимир, который сообщил, что мили были списаны с его счёта. После этого Ольга сама обратилась в авиакомпанию и пыталась связаться с продавцом миль, но его номер уже не отвечал. НГС отправлял запрос в компанию — продавца миль по электронному адресу, указанному на сайте pokupai-aviamili.ru, но письмо не было доставлено. Номер продавца авиамиль, с которым общалась Ольга, на момент публикации также был недоступен.

Этот сайт не входит в число сайтов, где авиакомпания S7 Airlines предлагает покупать билеты и мили Фото: pokupai-aviamili.ru/s7

6 мая Владимир получил сообщение от авиакомпании, что билет, купленный на его мили, аннулирован (Ольга это подтвердила. — Прим. ред.), а его аккаунт заблокирован. 7 мая Владимир получил ещё один ответ, в котором сообщалось, что мили вернули ему на счёт, а аккаунт разблокировали.

В S7 Airlines в ответ на запрос НГС порекомендовали совершать операции с бонусными милями только в сервисах авиакомпании и не исключают, что Ольга столкнулась с мошенниками.

«Единственными официальными каналами для покупки миль S7 Priority и оформления премиальных билетов S7 Airlines являются сайт www.s7.ru и контактный центр S7 Airlines.



Любые действия с авиабилетом, оформленным с помощью миль S7 Priority, может осуществлять только владелец персонального счета в программе лояльности. Как только происходит списание миль со счета в программе, авиакомпания уведомляет об этом владельца счета по СМС. После чего есть возможность оперативно опротестовать транзакцию и, соответственно, получить обратно списанные мили. По звонку участника программы лояльности авиакомпания аннулирует билеты и возвращает мили на счёт, как и произошло в данном случае. Именно поэтому крайне важно сообщать актуальную контактную информацию при регистрации в программе», — сообщили в авиакомпании.

В S7 добавили, что регулярно проводят мониторинг каналов продаж в интернете. «Мы сожалеем, что Ольга оказалась в подобной ситуации, однако в данном случае S7 Airlines не является ответственной за ущерб: покупка была совершена не через наши каналы. Ольга вправе обратиться в правоохранительные и судебные органы для решения вопроса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», — сообщили в S7.