Сибирячка потратила 18 тысяч рублей на покупку чужих миль S7 и осталась без билетов

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Билеты до Пекина аннулировали, а мили вернули настоящему владельцу
После того как в S7 обратился владелец бонусных миль, купленные билеты аннулировали
Житель Новосибирска лишился миль, которые копил в авиакомпании S7 Airlines, — билет на них купили для незнакомой ему женщины, которая приобрела их в сервисе по продаже бонусов.
«1 мая я получил письмо на электронную почту, называется "Оформлена премия". В письме говорилось о том, что 1 мая с моего счёта списаны мили за премиальный билет, приведена фамилия, имя пассажирки, сумма списанных миль —
Оказалось, что билет на мили Владимира купили на рейс Пекин — Новосибирск.
Владимир обратился в S7 и сообщил, что не совершал покупок и не знает покупателя. Также Владимиру сообщили, что для рассмотрения его вопроса потребуется подождать до 7 рабочих дней. Тогда сам Владимир нашёл через соцсети девушку, на которую был оформлен билет. Оказалось, что билет для неё приобретала мать.
Владимиру удалось выяснить, что женщина купила билеты из Пекина в Новосибирск и обратно, увидев рекламу в интернете. Реклама предлагала продажу миль авиакомпании S7.
Покупательница билетов Ольга, попросившая не называть своего имени, подтвердила корреспонденту НГС, что покупала билеты для своей дочери и нашла продавца на сайте pokupai-aviamili.ru. Она полагала, что имеет дело с официальным сайтом авиакомпании.
«Позвонила по одному из номеров. Мне предложили вот такую ситуацию, что мне покупают билет за мили», — объясняла Ольга. Она отметила, что такая покупка показалась ей выгодной.
Всего за два билета она заплатила
Но на следующий день после покупки с ней связался Владимир, который сообщил, что мили были списаны с его счёта. После этого Ольга сама обратилась в авиакомпанию и пыталась связаться с продавцом миль, но его номер уже не отвечал.
НГС отправлял запрос в компанию — продавца миль по электронному адресу, указанному на сайте pokupai-aviamili.ru, но письмо не было доставлено. Номер продавца авиамиль, с которым общалась Ольга, на момент публикации также был недоступен.
6 мая Владимир получил сообщение от авиакомпании, что билет, купленный на его мили, аннулирован (Ольга это подтвердила. — Прим. ред.), а его аккаунт заблокирован. 7 мая Владимир получил ещё один ответ, в котором сообщалось, что мили вернули ему на счёт, а аккаунт разблокировали.
В S7 Airlines в ответ на запрос НГС порекомендовали совершать операции с бонусными милями только в сервисах авиакомпании и не исключают, что Ольга столкнулась с мошенниками.
«Единственными официальными каналами для покупки миль S7 Priority и оформления премиальных билетов S7 Airlines являются сайт www.s7.ru и контактный центр S7 Airlines.
Любые действия с авиабилетом, оформленным с помощью миль S7 Priority, может осуществлять только владелец персонального счета в программе лояльности. Как только происходит списание миль со счета в программе, авиакомпания уведомляет об этом владельца счета по СМС. После чего есть возможность оперативно опротестовать транзакцию и, соответственно, получить обратно списанные мили. По звонку участника программы лояльности авиакомпания аннулирует билеты и возвращает мили на счёт, как и произошло в данном случае. Именно поэтому крайне важно сообщать актуальную контактную информацию при регистрации в программе», — сообщили в авиакомпании.
В S7 добавили, что регулярно проводят мониторинг каналов продаж в интернете. «Мы сожалеем, что Ольга оказалась в подобной ситуации, однако в данном случае S7 Airlines не является ответственной за ущерб: покупка была совершена не через наши каналы. Ольга вправе обратиться в правоохранительные и судебные органы для решения вопроса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», — сообщили в S7.
В разговоре с НГС Ольга отметила, что в полицию обращаться не станет.
В 2016 года специалисты предостерегали новосибирцев от покупки дешевых авиабилетов через интернет — после этого с банковской карты могут пропасть деньги.
Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова
Скриншот pokupai-aviamili.ru/s7
Вот из-за того, что жертвы мошенников не обращаются в полицию, последние и процветают... Так как знают, что из-за ущербного менталитета наших граждан почти ничем не рискуют...
Чего только не придумают эти мошенники-«умельцы « А концовка всегда одна-«Один в грехе, а все в ответе»(с). А по поводу Ольги- неужели ее маму не смутило предложение-воспользоваться милями «,свалявшимися» на голову просто так.Вот сами же «развязываем» мошенникам руки для их бурной деятельности..