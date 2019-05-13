На Красном проспекте повесили огромный экран для рекламы

Его владельцы не считают, что экран приведёт к «дополнительному засилью» рекламы в городе

Экран закончат монтировать сегодня — во второй половине дня он начнёт работать в тестовом режиме, а с 15 мая — в полную силу
Экран закончат монтировать сегодня — во второй половине дня он начнёт работать в тестовом режиме, а с 15 мая — в полную силу

На здании по адресу Красный проспект, 17 в центре Новосибирска заканчивается установка огромного рекламного видеоэкрана — 13 мая он начнёт работать в тестовом режиме. По мнению инициаторов установки, новый медиафасад не испортит, а, наоборот, украсит облик города.


Экран площадью 450 квадратных метров начали устанавливать на майских выходных. Сегодня он должен заработать в тестовом режиме, а с 15 мая — в полную силу, рассказала корреспонденту НГС руководитель отдела продаж рекламного агентства «Голливуд» Елена Унагаева. Этот экран — чуть меньше видеоэкрана, установленного на фасаде ГУМа (его площадь составляет 460 квадратных метров), но будет самым большим на правом берегу Новосибирска.


«Подобного нет в Новосибирске — это однозначно. В чём его особенность? Во-первых, место элитное совершенно, и собственно, мы на это ставку и делаем, что это некое украшение города будет. Мы украсим немножко наш город, в центре появится такое место — красивое, значимое. Его увидит очень много народа — он находится на выгодном пересечении, и мы проводили специальные исследования с аналитическими агентствами, он будет бить рекорды по доступности, по видимости», — объяснила представитель компании.


Скоро весь город перейдёт на рекламу нового digital-образца, а растяжки-баннеры уйдут в прошлое, предположили владельцы нового экрана
Скоро весь город перейдёт на рекламу нового digital-образца, а растяжки-баннеры уйдут в прошлое, предположили владельцы нового экрана


По словам Унагаевой, экран сделан по новым технологиям и будет очень ярким — и на нём станут транслировать не только рекламные ролики, но и видео на социальную и городскую тематику. Стоимость установки медиафасада (так называются экраны площадью от 100 квадратных метров) — «коммерческая тайна», сообщила Елена Унагаева.


Представитель рекламного агентства отметила, что установка нового рекламного экрана — «это не засилье дополнительное, а наоборот — переход на новый формат». По её мнению, скоро реклама старого образца уйдёт в прошлое, и Новосибирск будет следовать за московскими тенденциями и переходить на digital-формат, то есть на видеоэкраны вместо напечатанных растяжек-баннеров.


Елена Унагаева добавила, что в начале июля компания запустит медиафасад размером 250 квадратных метров на проспекте Карла Маркса, 57 рядом с площадью Лыщинского.


«Медиафасад будет установлен в знаковом для Новосибирска месте — рядом с главным объектом города — Ледовым дворцом, в котором в 2023 году состоится Молодёжный чемпионат мира по хоккею», — пообещала руководитель отдела продаж. 


Ранее известный дизайнер, член Художественного совета мэрии Владимир Зянкин раскритиковал в колонке на НГС визуальный облик города, который формирует в том числе и реклама на улицах. Эксперт даже сравнил Новосибирск с «дешёвой газетой рекламных объявлений, которая пестрит яркими навязчивыми сообщениями».

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