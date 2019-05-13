Авиакомпания объяснила задержку рейса на Superjet техническими причинами

По данным «Азимута», рейс может задержаться ещё на один час

Пассажиры должны были вылететь в Ростов-на-Дону сегодня в 8:45, но подождут до вечера
Пассажиры должны были вылететь в Ростов-на-Дону сегодня в 8:45, но подождут до вечера

Вылет рейса авиакомпании «Азимут» из Новосибирска в Ростов-на-Дону отложен ещё на один час. 


«Рейс Новосибирск — Ростов-на-Дону задерживается по технической причине предварительно до 14:00 по МСК (18:00 по новосибирскому времени. — Прим. ред.). Предоставление питания и размещение пассажиров осуществляется согласно федеральным авиационным правилам», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре авиакомпании. 


Ранее было известно, что рейс задержан до 17:00. В Толмачёво задержку объяснили решением авиакомпании «Азимут».

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