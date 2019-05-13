Киоски «Ростовской шаурмы», в которых массово отравились новосибирцы, открыли под другим названием

С их вывесок пропало всего одно слово

На вывесках заклеили одно слово после скандала с отравлением посетителей
На вывесках заклеили одно слово после скандала с отравлением посетителей

В Новосибирске снова заработала сеть быстрого питания «Ростовская шаурма», но на вывесках киосков заклеено первое слово из прежнего названия. 


Жительница Новосибирска Кристина сообщила в редакцию, что сейчас открылись и заново работают несколько заведений сети, включая две рядом с метро «Студенческая», а также на улице Гоголя. 


«Они на 4 ларьках таблички заклеили. <...> Я лично видела на Гоголя заклеенную точку. На Красном проспекте объявление о том, что точка закрыта — действительно не работает», — сообщила Кристина.


После массового отправления посетителей кафе в апреле суд закрыл «Ростовскую шаурму» на 80 дней. Тогда следователи установили 13 случаев заболевания сальмонеллёзом. По данным ведомства, все пострадавшие ели шаурму в одном и том же месте


Такой киоск работает рядом с домом на Красном проспекте, 163 — на вывеске тоже заклеено слово «Ростовская»
Такой киоск работает рядом с домом на Красном проспекте, 163 — на вывеске тоже заклеено слово «Ростовская»


Корреспондент НГС связался с представителем «Ростовской шаурмы» — он заявил, что киоски были проданы. 


«Нет, мы ещё не работаем. <....> Я не хочу давать никаких комментариев, только лично. <....> Ларьки проданы, поэтому я не знаю», — рассказал корреспонденту НГС совладелец сети, представившийся Тимофеем. 


На ларьках владелец заклеил все надписи с упоминанием «Ростовская»
На ларьках владелец заклеил все надписи с упоминанием «Ростовская»


Корреспондент НГС направил запрос в Роспотрбенадзор, чтобы узнать, на каком основании была возобновлена работа сети. 


Два года назад в Новосибирске произошёл подобный случай: около десятка сибиряков отравились блюдами из популярной службы доставки — они слегли в больницу с сальмонеллёзом. Тогда дело было передано в суд — руководителя службы доставки суши оштрафовали на 80 тысяч рублей

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