Спасатели закрыли проход к берегу Оби у Бугринского моста

Местную жительницу возмутило то, что она теперь не может попасть на берег Оби, хотя живёт в пяти минутах ходьбы от него

Новосибирские спасатели закрыли подход к Оби рядом с микрорайоном «Гэсстроевский» на левом берегу.







Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Ирина Антончик.







Она пояснила, что в конце прошлой недели попыталась пройти к реке мимо здания № 33 в переулке Обском, где работает МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты». Но на воротах Ирина увидела объявление о том, что проход запрещён.







По информации горожанки, раньше калитка для пешеходов всегда была открыта. Мимо здания запрещалось свободно ездить только машинам, а местные жители всегда могли пройти к реке и погулять по набережной. После того как спасатели закрыли проход, удобного выхода к реке не осталось. Теоретически к ней можно попасть и обходным путём — через лес, но, по словам Ирины Антончик, там нет оборудованной дорожки и дойти к Оби можно только «козьими тропками» по холмистой местности.







«Я имею право на доступ к водному объекту, я проживаю в пяти минутах ходьбы [от Оби], почему я должна ехать куда-то, чтобы попасть к реке, если у меня в пяти минутах [от дома] есть река? Я считаю абсолютно незаконной эту перегородку», — возмущается Ирина Антончик.







Объявление о закрытии входа появилось на прошлой неделе





Она напомнила, что до начала строительства Бугринского моста в этом месте был дикий пляж. Позже сюда перенесли пляж «Бугринская роща».





«Вложили кучу денег: чистили дно, привезли баржи песка, заасфальтировали набережную, установили зонтики, кабинки [для] переодевания, спасательную вышку, построили здание администрации, установили скамейки. И через пару лет — объявление: пляж будет на старом месте — под Бугринским мостом. <...> Здание отдали <…> спасателям. А они считают возможным преграждать путь к реке жителям города», — добавила Ирина Антончик в переписке с корреспондентом НГС в мессенджере WhatsApp.







Директор МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» Анатолий Кашанин в свою очередь настаивает на том, что горожане должны подходить к реке с другой стороны, пусть даже по лесной тропинке, а не мимо здания.







«Вы понимаете, это территория учреждения, во-первых. Сейчас существуют антитеррористическая комиссия, пропускной режим на каждом предприятии. Здесь точно так же: за забором пусть проходят, подходят туда, к воде, как хотят. <…> Но это территория учреждения <…> — там почему проходной двор должен быть? Мы им не запрещаем к воде идти — пусть идут с другой стороны, но не по [нашей] территории», — пояснил корреспонденту НГС Анатолий Кашанин.







Он добавил, что объявление о закрытии прохода появилось на прошлой неделе. При этом «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» достигла договорённости с пожилыми людьми, которые занимаются скандинавской ходьбой у реки.





«Мы с ними договорились: они так же будут там ходить, заниматься, а <…> шашлыки [жарить], водку пить там, на берегу, [по нашей территории] никто не будет ходить», — резюмировал Анатолий Кашанин.