На улицах Новосибирска припарковались машины с врачами, которые проверят горожан на опасные болезни

Медики зайдут и в метро для проверки знаний о вирусе

Врачи советуют новосибирцам регулярно сдавать тесты на ВИЧ — для этого они запустили в городе мобильные лаборатории в специальных автомобилях, где тест можно пройти за 15 минут (но лучше потом уточнить данные на полном обследовании)  
Врачи советуют новосибирцам регулярно сдавать тесты на ВИЧ — для этого они запустили в городе мобильные лаборатории в специальных автомобилях, где тест можно пройти за 15 минут (но лучше потом уточнить данные на полном обследовании)  

Сегодня, 13 мая, в Новосибирске начинается неделя акций по профилактике ВИЧ — тест-мобили для экспресс-проверки встанут на главных улицах и площадках города, а на станции метро «Площадь Ленина» врачи и волонтёры устроят викторину на знания о ВИЧ и СПИД.


Новосибирск в очередной раз присоединился к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»: всю неделю, с 13 по 19 мая, в городе будут проходить мероприятия для горожан — на улицах города, в вузах и школах, рассказала корреспонденту НГС заведующая отделением профилактики новосибирского Центра по борьбе со СПИД Елена Пудова.


«Тест-мобиль будет работать в течение недели <…> дополнительные выезды у нас будут в субботу и в воскресенье, 18 и 19 мая: 18-го это будет Первомайский сквер, тест-мобиль будет работать. И выход метро “Площадь Ленина” возле краеведческого музея — там будет работать информационная палатка (там можно получить призы за знания о ВИЧ. — Прим. ред.) для жителей города. А 19-го будем участвовать в марафоне “Забег”, на площади перед ГПНТБ тоже будет работать тест-мобиль и информационная палатка», — объяснила заведующая отделением.


Тест-мобиль, где можно быстро провериться на ВИЧ, начинает работу сегодня. Диагностика будет проводиться в разных местах города:


13 мая — площадь имени Калинина (улица Дуси Ковальчук, 179/2) с 13:00 до 19:00;


14 мая — ТЦ «Маяк» (улица Русская, 1) с 13:00 до 19:00; НГТУ (проспект Карла Маркса, 20, корпус 2) с 13:00 до 15:00;


15 мая — ТРЦ «Магелан» (улица Комсомольская, 10) с 13:00 до 19:00; лабораторный корпус НГМУ (улица Залесского, 4) с 12:30 до 15:00;


16 мая — НГУ (улица Пирогова, 1) с 12:00 до 15:00; площадка у дома по улице Забалуева, 58 с 23:00 до 2:00;


17 мая — бар People's (улица Вокзальная магистраль, 16) с 23:00 до 2:00;


18 мая — Первомайский сквер с 10:00 до 16:00; парковка на улице Крылова, 26 (со стороны улицы Каменской) с 23:00 до 2:00;


19 мая — площадь имени Пименова (сквер ГПНТБ) с 10:00 до 15:00.


Ночные выезды тест-мобилей врачи практикуют с начала 2019 года — они начали дежурить у ночных клубов и баров, чтобы встретить тех, кто больше всех рискует заразиться ВИЧ. Как поясняли в Центре по борьбе со СПИД, в группу риска входят прежде всего те, кто принимает психоактивные вещества, в том числе алкоголь, а также гомосексуалисты и бывшие заключённые.

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