В Толмачёво на 8 часов перенесли вылет рейса на Sukhoi Superjet

Пассажиры отправятся в Ростов-на-Дону только в 17:00

Пассажирам придётся ждать вылета в Ростов-на-Дону до вечера
Пассажирам придётся ждать вылета в Ростов-на-Дону до вечера

В новосибирском аэропорту Толмачёво на 8 часов перенесли вылет рейса в Ростов-на-Дону, который выполняется на Sukhoi Superjet 100. 


Рейс А4 220 авиакомпании «Азимут» должен был вылететь сегодня в 8:45, но теперь время изменено на 17:00, сообщается на онлайн-табло аэропорта Толмачёво. 


В пресс-службе Толмачёво корреспонденту НГС уточнили, что время вылета изменено по решению авиаперевозчика.


Корреспондент НГС направил запрос в авиакомпанию «Азимут», чтобы узнать о причинах переноса рейса. На момент публикации ответ не получен. 


5 мая в московском аэропорту Шереметьево загорелся самолёт Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот» — в результате пожара погиб 41 человек. 

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