С акции за сквер в Екатеринбурге увезли двух человек: одного — в полицию, другого — в больницу

Трансляция обновляется

В Екатеринбурге у Театра драмы в ночь на 13 мая поставили забор. Сквер, за который боролись горожане, огородили, людям запретили ходить по территории. Там дежурят сотрудники Росгвардии.





Вечером того же дня началась акция в защиту сквера. Люди снесли забор, но пришедшие спортсмены силой вытолкали людей и вновь подняли забор.





Если вы находитесь там, сделали интересное фото или видео, пришлите его нам по WhatsApp, Viber и Telegram: +7 909 704-57-70 или на почту: news@corp.e1.ru.







В прямом эфире показываем, что происходит на акции в защиту сквера:









02:14





Сторонники храма:













02:14





Защитники сквера:













02:12





После того, как уехала полиция, страсти накалились.













02:11





Скоро журналист E1.RU Надежда Касьянова продолжит видеотрансляцию из сквера.





02:09





Конструктивного диалога не получается. В ход идёт всё, что попадётся под руку

















02:05





Сторонникам сквера принесли пледы, а до этого, напомним, кто-то анонимно заказал для людей еду. Кажется, многие и правда останутся здесь на всю ночь.













01:59





Появилось видео конфликта полиции и спортсмена, который распылил газовый баллончик в толпе выступающих за сквер. Посмотрите, как ловко его товарищи подняли забор и «отбили» своего у сотрудников полиции













01:58





Горожане бросают их обратно, спортсменам за забор.





01:56





Спортсмены, поставившие забор вокруг сквера, начинают выкидывать оттуда камни и бутылки с водой.





01:54





Сотрудники полиции разъезжаются. В сквере снова начинается битва.













01:38





Как задержали мужчину.





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01:23





Поступила информация о пострадавшем на акции. Говорят, один парень неудачно упал и травмировал руку, ободрав палец до кости. Приехала скорая, его увезли в больницу.

















01:22





После этого люди стали кидаться на забор.

















01:20





Сообщают, что движение на улице Бориса Ельцина закрыто.





01:19





Так люди пытались помешать проехать полицейскому уазику.

















01:18





Пока ситуация в сквере временно успокоилась.





01:17





Машина, в которую посадили одного из протестующих, всё же смогла уехать.





01:16





Фото задержаний:

























01:15





Работать журналистам на этой акции оказалось непросто.









01:13





Полицейские просят людей уйти с проезжей части.





01:10





Люди вышли на дорогу и мешают проехать полицейской машине с криками «Отпустите!»





01:10





Начались задержания. Как минимум одного мужчину увели.





01:03





Ситуация снова перестаёт выглядеть мирной. Люди кричат «Это наш город!» и «Позор!»





01:02





Сотрудники полиции решают конфликт с бойцами, один из которых распылил газовый баллончик.













01:00





Акция началась в 19:00 и длится уже шесть часов.





00:59





В сквере чувствуется запах газа. Становится тяжело дышать.





00:58





Сотрудники ППС зашли за забор.





00:55





Сообщают, что один из спортсменов затесался в толпу защитников сквера и распылил баллончик. Люди попросили помощи у полиции, но другие спортсмены вышли из-за забора и «отбили» своего.

















00:54





Чем прямо сейчас занимаются защитники сквера и защитники храма.













00:43





Люди водят хоровод, выкрикивая лозунги «Это наш город!» и «За сквер!».





00:38





Призывы разойтись пока не сработали. Защитники сквера, бойцы и сотрудники спецслужб всё ещё здесь.

















00:36





Впервые сквер обнимают ночью.













00:29





Самые стойкие активисты снова взялись обнимать сквер.





00:24





Обстановка, можно сказать успокоилась. Все просто ждут, но не расходятся.





00:22





Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков не подтвердил информацию о том, что кто-то из людей пострадал от распыления слезоточивого газа.





— По моим данным, за медицинской помощью с признаками отравления газом никто из участников акции около Театра драмы не обращался, — написал он на своей странице в Facebook.





00:20





Кажется, полицейских стало меньше.





00:16





Один из бойцов сказал защитникам сквера, которые всё ещё стоят у забора, что после того, как они принесли эту икону, тех, кто протестует, стало на 40% меньше.









00:12





Напомним, как бойцы разгоняли людей:





















00:09





Показываем, что происходит в сквере:









00:09





Мужчина не согласен с тем, как организован «порядок» на акции.













00:05





Спортсмены тоже не собираются сдавать позиции. Полиция всё ещё ждёт, когда все разойдутся.













00:03





Продолжаем показывать, что происходит в сквере у Драмы:









23:54





Полиция по рации просит людей разойтись.





23:51





Коллеги сообщают о первых задержаниях на акции. Несколько человек уже в автозаках.









23:48





К скверу приезжает всё больше машин ОМОНа.









23:48





Спортсмены привезли икону и стали ходить с ней по скверу.













23:45





Полиция встала у тротуара с протестующими, по сути, перекрыв его.









23:44





О задержаниях пока не сообщается.

















23:37





Ситуация у сквера похожа на затишье перед бурей. Чем же всё закончится? И когда?









23:34





Приехал ОМОН. Люди аплодируют и кричат «Ура!».





















23:31





Эта девушка осталась за забором со стороны сквера и долго не могла выбраться. Она боялась проходить через толпу спортсменов и рассказывала полицейскому, что те хватали её за горло.













23:29





Сторонникам сквера подвезли целую сумку еды. Кто-то оформил анонимный заказ в «Яндекс.Еде».





23:28





Казаки тоже не прошли мимо этой истории.









23:26





Полиция пока не торопится вмешиваться в конфликт.

















23:25





Наш корреспондент передаёт услышанное у сквера:





— Весь состав ОМОНа бы приехал, разровнял [разогнал протестующих], и ничего бы не было, — говорит один сотрудник ГАИ другому.











23:21





Усмирить стороны пока не выходит.













23:19





К месту съезжается всё больше машин полиции.









23:18





Защитники сквера готовы вновь пробиться за забор.









23:17





Горожане пытались перекрыть подъезд к скверу. Безуспешно.

















23:11





Пригнали эвакуаторы. Увозят машины, а конфликт разрешить никто не пытается.





23:10





Спортсмены не пускают горожан.













23:09





Против участников акции использовали слезоточивый газ. Об этом сообщают очевидцы.





23:05





В сквере у театра происходит нечто совершенно невообразимое. Участники акции даже успели поставить палатку, в которой намерены ночевать, пока к ним не выйдут представители власти, а главы Екатеринбурга и Свердловской области так и не появились. E1.RU узнал, где они.

















23:02





Официальных комментариев по поводу происходящего не дают. Глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых пообещал прокомментировать происходящее только после того, как мероприятие закончится.





23:01





Полиция приехала в сквер. Несколько сотрудников, как сообщают очевидцы, зашли за ограждение.













23:00





Акция окончательно перестала быть мирной. По словам очевидцев, нескольких людей запинывали и били.













22:51





Забор вернули, но часть горожан осталась в оцеплении.

















22:50





Как спортсмены выталкивали людей из сквера.









В правом нижнем углу фотографии видно, как нашего видеооператора валит на землю боец РМК









22:43





Спортсмены обещают выпустить людей из оцепления, но пока этого не происходит.





22:42





Люди кричат «Позор!».





22:42





Ситуация накаляется. У нашего корреспондента выбили телефон из рук. Сторонники храма очень грубо «восстанавливают порядок».

















22:38





Спортсмены идут на толпу с криками «Мы за храм!».













22:36





В числе тех, кто пришёл сегодня в сквер — заместитель полномочного представителя полпреда в УрФО Борис Кириллов. Он стал первым, кто дал хоть какие-то комментарии по поводу ситуации. Почитайте, что он сказал.





22:22





Вот такое сообщение на почту E1.RU прислала наша читательница Анна. А говорят, сквер никому не нужен и никто в нём не гуляет.





— Я переехала в Екатеринбург из Питера несколько лет назад. Летним вечером, гуляя по набережной и скверу от драмтеатра до Ленина, я поражалась и радовалась тому, насколько это место живое: танцы, музыка, огромное количество людей, которые отдыхают, а не бегут куда-то. И все это в центре города у воды. Я мечтала в Питере о таком месте, а тут оно было. Люди, проводящие время на улице, — показатель здорового города. Только для этой жизни нужны места, и, кажется, одного из них город может лишиться, — написала Анна.







22:20





Защитники сквера снова начали водить хоровод.





22:13





Всё больше мужчин, на футболках которых нарисованы эмблемы различных клубов единоборств, подходят к скверу со стороны улицы Бориса Ельцина. К самой палатке пока не подходят.





22:03





Кажется, люди теперь никогда не уйдут из сквера. Играет музыка и продолжаются крики: «Это наш город!».





21:59





Короткое видео комментария Ивана Штыркова.









21:56





— Это наш город! — скандирует толпа.





21:53





А вот многие горожане, с которыми продолжают разговаривать журналисты E1.RU, говорят о том, что храм можно было бы построить в любом другом месте и не обязательно ради этого вырубать сквер.





— Это наш любимый сквер. Наш город, — сказал один из пришедших в сквер. — Храмов у нас предостаточно. Огромное количество, куда ни посмотри.





21:48





В сквер пришёл президент академии единоборств РМК Иван Штырков. По его мнению, выступать против застройки сквера — глупо. А за снесённый забор кто-то, по словам Штыркова, должен понести наказание.





— Позиция по тому, что люди против постройки храма? Сам факт, что люди поступили так, как они сейчас поступили, доказывает их глупую точку зрения, — сказал Штырков. — Мы прекрасно знаем, что это законная территория для постройки храма.









21:41





Происходящее сейчас в сквере напоминает концерт на городском празднике.













21:19





Вот еще несколько фото крепких мужчин, охраняющих палатку, в которой, по-видимому, находится камень для закладки храма.





Как передает наш корреспондент, спортсменов прибавилось.





Сразу два корреспондента E1.RU пытались получить от них хоть какие-то комментарии, но мужчины отказались, объясняя это тем, что не уверены в том, что Евгений Лобанов и Надежда Касьянова — корреспонденты нашего портала.





Уважаемые спортсмены, если вы нас читаете, то специально для вас подтвердим, что это наши корреспонденты.





Мужчина слева разговаривал с собравшимися довольно резко.









А этот мужчина не в пример своему «коллеге» был вежлив.

















21:16





Немного зажигательных танцев.









21:13





Журналисты отмечают, что вокруг палатки, где, предположительно, лежит камень, становится все больше и больше крепких парней с внешностью боксеров.









21:04





От сквера уехала полиция.

























20:53





По неподтвержденным данным, в сквере уже были задержания. Силовики по прежнему продолжают хранить молчание.





В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу попросили обратиться за комментарием в региональный полицейский главк. Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что пока воздержится от комментариев. В пресс-службе Росгвардии также предпочли не комментировать события в сквере у Драмтеатра.





20:45





Еще несколько фото охраны. Никогда еще камень (предположительно) так усиленно не охраняли.

















20:40





Мы связались с Екатериной Куземкой — заместителем мэра Екатеринбурга Александра Высокинского по вопросам внутренней и информационной политики, чтобы узнать, собирается ли он прийти к горожанам, которые сейчас находятся в сквере.





— У Александра Геннадьевича идет совещание по бюджетным корректировкам. Скорее всего, оно продлится до ночи, — уточнила Екатерина Куземка.





Также она рассказала, что Высокинский не хочет занимать чью-либо сторону. Правда, Екатерина Кузёмка пообещала, что еще раз поинтересуется у мэра, не намерен ли он прийти в сквер к екатеринбуржцам.





20:38





Мы пытаемся получить комментарии от мэра, губернатора, полиции и фонда святой Екатерины, но пока дозвониться до них или их представителей невозможно.





20:37





Участники акции начинают устанавливать палатку. Собираются в сквере заночевать.









20:16





Горожане, проникнувшие на территорию сквера, начали требовать появления главы Екатеринбурга Александра Высокинского.





— Мэра сюда, мэра сюда, — скандируют люди.





20:15





Вот еще несколько эпичных фото.





















20:09





Охрана бросила охранять периметр и выстроилась вокруг шатра, где (как все предполагают) заложен первый камень храма.









20:08





— Это похоже на падение Берлинской стены, — заявил наш корреспондент Евгений Лобанов, комментируя ситуацию с падением забора.













20:07





— Что вы тут делаете? — спросили у полицейского.





— Мы выполняем свои обязанности, — сказал представитель полиции, — охраняем порядок.





Напомним, Росгвардия наотрез отказалась комментировать, почему там присутствуют ее сотрудники.









20:07









Забор рухнул!









19:54





Но, пока в одном месте охранники восстанавливали подпорку, участники украли другую.





19:51





Участники акции вытащили одну из опор под забором. Но охрана принесла на замену новую.







Посмотрите историю одной украденной опоры.





























19:43





Но в целом поведение многих примерно одинаковое — люди расшатывают забор и кричат: «Позор!».













19:42





Вообще, горожане очень мирно «обняли» сквер. Но после этого ситуация начала накаляться. В толпе считают, что этим занимаются провокаторы.

















19:42





А вот несколько фото мирного протеста у Драмтеатра, перед тем как горожане стали активно раскачивать забор, которым огородили место будущей стройки.





























19:39





Полицейские надели каски, достали автоматы и подошли очень близко к забору, за которым стоят екатеринбуржцы.





19:13





Тем временем в сквере продолжает работать трактор.









19:06





Наш корреспондент Евгений Лобанов поговорил с Аленой Смышляевой, которую сегодня задержали, когда она проникла на территорию, огороженную забором, и залезла на дерево.





Алена рассказала, что первоначально у нее не было цели устраивать какую-то акцию, она регулярно устраивает пробежки вдоль набережной. Идея перелезть через забор и забраться на дерево появилась спонтанно.





— Сначала они (сотрудники Росгвардии. - Прим. ред.) были строгие, когда я только залезла на дерево, — вспоминает Алена.





Но позже, по ее словам, силовики сменили гнев на милость и даже позвали ее на шашлыки.





Всего в отделении полиции № 9 она провела около трех часов. Сейчас ей грозит штраф за то, что она проникла на территорию режимного объекта.

















18:47





Читательница Елена прислала нам вид сверху на место будущего храма.





— Вид из окна дома. На кой мне сюда еще один храм? У нас слышно, как Златоуст бьет в колокола, сейчас нам прямо в мозг впиваться будут звонами! А можно просто посидеть в тишине и посмотреть на воду? — задает Елена вопросы, которые, по-видимому, останутся без ответа.









18:34





Вот несколько фото того, что сейчас происходит в сквере у Театра драмы. В 19:00 тут начнется акция за сохранение сквера.









Многие горожане пришли к скверу, чтобы полежать на траве.





















































18:04





В пресс-службе Росгвардии, бойцы которой с ночи охраняют территорию сквера, заявили, что никаких комментариев от их ведомства не будет.





17:44





Такое видео прислал читатель E1.RU Антон. Недавно в огороженный забором сквер заехала техника.





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17:36





Активисты готовятся к вечерней прогулке вокруг огороженного сквера. В соцсетях пишут советы о том, как не окончить вечер в полиции. Рекомендуют не трогать забор и не заходить за его периметр. Предупреждают, что за это может грозить штраф по статье о нарушении пропускного режима охраняемого объекта. Его размер может достигать 5 тысяч рублей. Кроме того, «прогульщикам» не рекомендуется приносить с собой плакаты и транспаранты и выкрикивать лозунги и кричалки.





17:29





Как сообщают наши читатели, сейчас на место будущего храма усиленно стягиваются полицейские. Видимо, это связано с тем, что на 19:00 намечена акция в защиту сквера.





Мы будем рассказывать о ней в режиме онлайн.





17:11





— А почему, собственно, православный храм? Почему не мечеть? Да, именно мечеть! У нас что, мало мусульман? Почему такая дискриминация? Не хотите храм, давайте построим мечеть, как в Москве, например, или Грозном, — предложил нестандартный подход наш читатель Руслан.





16:14





— Храмы надо делать там, где их мало! Плюс надо отремонтировать много нуждающихся в ремонте.





В свое время закрыли ночной клуб у храма Вознесения, так как не хотели светских мероприятий рядом с церковью. А тут? Постоянно гуляет молодежь, ночные концерты, дискотеки, «Ночь музыки», танцы, фестивали, скейтборды и так далее. И рядом храм... Зачем? Есть Храм-на-Крови, за ним храм Вознесения, на перекрестке 8 Марта — Малышева, на Ленина, 11, у железнодорожного вокзала, храм, часовня у Плотинки. Куда ещё? И при чем здесь пересаженные деревья? Город теряет одну из немногих зелёных зон! Я живу рядом и не видел ни одного, кто за храм, хотя все верующие, в том числе и я. Здесь гуляли наши дети, здесь мы знакомились, влюблялись, мирились, дышали чуть более чистым воздухом! Здесь летом хорошо сидеть под тенью деревьев. Просто варварство, — эмоционально высказался наш читатель Анатолий.





16:04





Читательница Е1.RU Любовь Евгеньевна 60 лет прожила в Екатеринбурге. Она недовольна тем, что у жителей города забирают место досуга, которых и так почти не осталось.





— Козицын строит себе памятник. Там будет везде висеть табличка с его именем. Он просто хочет увековечить свое имя, а верующих использует как толпу, — считает Любовь Евгеньевна.





Также женщина уверена, что, когда территорию под строительство храма огораживают ночью, это заставляет людей хуже относиться к православию.





15:53





— Сквер прекрасен. Это катастрофа! Храмодрама продолжается! С одной стороны пруда — купола храма на крови царей, с другой стороны — храм на боли, негодовании и унижении горожан, ведь, как оказалось, мы — никто, и наше мнение — ничто, а для возведения бетонной громадины нужно уничтожить одно из самых прекрасных и душевных мест Екатеринбурга, — негодует читательница Е1.RU Ирина.







14:54





— Только вчера там гуляли. В том году концерты были, а теперь с этим храмом позора все изменится... Жаль. Храм на людской ненависти долго не простоит, закон сохранения энергии, — считает наша читательница Наталья.





14:48





— Трудно представить себе город без этого любимого и красивого места, где музыкальные фестивали «Ночь музыки», выставка цветов в День города, где просмотр салюта в День Победы, где просто приятно гулять... Сердце обливается кровью. Вандализм. Жаль цветущие деревья.





Никто из горожан не высказался против возведения храма. Просто место для него неподходящее, — считает наша читательница Юлия.





14:31





Мы попросили горожан делиться мнением о возведении храма на площади у Драмтеатра.

Сообщений пришло очень много. В основном люди против этого.





— Уверена, что нас не услышат! Но! Решила оставить своё мнение, хотя делаю это крайне редко! Очень грустно, что убирают еще одно место, где были сохранены деревья, зеленые газоны, кусочек природы в мегаполисе! Для семей, молодежи, детей это чистое место, где можно прогуляться и подышать капелькой свежего воздуха на берегу воды возле любимого театра. Атмосферно, спокойно, чисто, красиво! Далеко не у всех есть возможность выехать за город, чтоб их дети подышали свежим воздухом! Я думаю, что большинство жителей Екатеринбурга православные люди, которые хоть раз в год, но приходят в храмы! И мало кто против строительства святого места, но, я думаю, многие против того, чтоб строить его именно в этом месте.





Если бы поднимался вопрос, что верующем не хватает мест для посещения, могу назвать церкви нашего города, именно в центре, в которых минимум прихожан. Простые, чистые, светлые и неприметные церкви, в которые никто не ходит. А это будет очередной, с безналом на кассе... Грустно, — поделилась своим мнением екатеринбурженка Мария Кива.







13:47





Фотографии задержания женщины, которая забралась на дерево в сквере у Драмы, сделали коллеги из «АиФ-Урал».





По словам очевидцев, дама отчаянно визжала





Ее пленили несколько сотрудников полиции в полной экипировке





Девушка представилась Аленой Смышляевой и заявила, что это ее любимое дерево





13:22





На огороженной территории лежат строительные материалы.









13:12





Кто-то воспринял сегодняшнее событие как знак.





— Последние годы, когда случаются какие-то события в городе, у меня лично тоже синхронно происходит то, что уже символизмом попахивает, хотя я материалист и не суеверен. Когда в начале 2016-го у нас отменили транспортную реформу, я получил водительские права и купил свой первый автомобиль. Теперь одновременно с началом стройки храма мне одобрили рабочую визу в США. Как говорится: «Совпадение? Не думаю». Видимо, это знак: надо валить... — написал читатель Е1.RU.











13:02





А вот что написал житель Новосибирска Александр Карпов:





«Я в пятницу случайно на полдня посетил Екатеринбург (сам живу в Новосибирске), история со сквером в голове не укладывается. В прошлый раз был в Екатеринбурге лет десять назад. Так же полуслучайно: ехал из Казани в Новосибирск, три часа пересадки на другой поезд. Ещё до поездки с помощью подруги из Екатеринбурга составил маршрут, сдал вещи в камеру хранения и пошёл гулять. А когда вернулся домой, увидел по телевизору этап Кубка мира по лыжным гонкам в Екатеринбурге. Лыжная трасса проходила по улицам, где я гулял всего несколько дней назад, по набережной пруда. Это было восхитительно — видеть знакомые места по телевизору.





В Екатеринбурге тогда было четыре станции метро, сейчас — девять. Драмтеатр казался старым советским монстром, а сквер возле него — пустырём. Стараниями горожан театр стал приятным для глаза, а сквер — местом отдыха, точкой притяжения.





А сейчас я вернулся домой, и первое, что увидел, — сквер огородили. Аллеи, по которым ходил всего несколько дней назад, уже за забором. И будут уничтожены. Вместо деревьев будет воздвигнут церковный монстр на площадке из бетона. Собрат Храма-на-Крови на другой стороне пруда.





Обидно. Желаю екатеринбуржцам отстоять сквер».





12:56





Вот ещё большой комментарий от читателя Е1.RU Евгения Смакова:





«Странно то, что сначала создали проект храма Св. Екатерины, а не нашли под него место. Акваторию пруда горожане отстояли, сквер, видимо, не удастся. В области множество заброшенных храмов, имеющих историческую ценность, почему бы не заняться их восстановлением? Потому что не будут приносить доход, прихожан мало. В центре Екатеринбурга и так достаточно храмов, это будет исключительно коммерческий проект, по своей архитектуре схожий с внешним видом Храма-на-Крови. А позже начнут запрещать проводить массовые развлекательные мероприятия в дни церковных праздников на прилегающей территории и т. д. Я ничего не имею против верующих, но духовное очищение человека скорее возможно в более уединённом и тихом месте, нежели в центре города, ведь не зря многие наставники различных вер выбирали аскетичный образ жизни, предпочитая молиться и медитировать подальше от мирского бытия. В связи с вышесказанным, вряд ли данное сооружение может стать полезным для прихожан и горожан, а вот как рентабельный бизнес-проект за счёт туристов — вполне. Только вот горожане, как обычно, от этого дохода не получат ничего, кроме того, что лишатся ещё одного любимого места для прогулок и различных фестивалей».





12:50





— Я за строительство храма. Ничего ценного в этом участке земли я не вижу. Уверен, что после строительства и благоустройства прилегающей территории все будет гораздо лучше, чем сейчас, — пишет читатель Е1.RU Сергей.





12:45





— На мой взгляд, сегодня было бы хорошо собраться всем неравнодушным и устроить прогулку рядом с нашим чудесным сквером. Все майские праздники люди там гуляли, и он нам действительно нужен! Сегодня хорошая погода, так что стоит вновь пройтись! Может, поймут и услышат мнение людей! — анонимно написал читатель Е1.RU.





12:42





— Очень рада, что строительство храма в честь небесной покровительницы наконец-то начнется! Сколько мы ждали, молились! — написала читательница Е1.RU Галина.





12:42





Ещё одно мнение по поводу сквера:





«Я сам православный, я не против храмов, но я против выбранного места. Это сквер, наш сквер. Мы будем бороться за него до конца».





12:38





Источник Е1.RU в полиции подтвердил, что женщину, которая залезла на дерево, доставили в дежурную часть отдела полиции № 9. Сейчас Алёну будут опрашивать и устанавливать обстоятельства произошедшего.





12:21





Алёна Смышляева (женщина, которая забралась на дерево в огороженном сквере) рассказывает, что её задержали на основании статьи 20.17 «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта».





12:19





На нашу почту продолжают приходить сообщения. Вот мнение от читателя Е1.RU Сергея:





«Очень странно читать от людей в комментариях, что храм не представляет культурной ценности или что храмы раньше не строили толстые кошельки. Как раз строили. Половина храмов Москвы построена на деньги олигархов тех веков. Это раз. С точки зрения культурной ценности — не нам судить. Это понятным станет лет через 50. Будучи в другой стране, мы, гуляя, особое внимание уделяем культовым сооружениям. Поэтому я всегда [скорее] за то, чтобы строить, чем [за то, чтобы] "воспрещать и не пущать". На травке можно и рядом с домом полежать. А храм украсит город явно лучше, чем толпа болтунов».





12:10





Алёна Смышляева уже была героиней наших новостей. Во время публичных слушаний о строительстве ледовой арены вместо телебашни женщина также отличилась. Она предлагала поставить там памятник утке!





Алена предложила сделать на месте снесённой телебашни прогулочную зону, грунтовую беговую дорожку, фонтанчики — непременно с минеральной водой. А также не забывать о «маленьких горожанах» — голубях и утках, создать памятник утке и посвятить уткам весь парк — «Счастливая утка».









12:03





Как указано в Facebook на страничке женщины, которая залезла на дерево в сквере, она арт-директор премии «Лучшие дизайнеры и интерьеры» в «Екб.Собака.ru».













11:58





Сообщают, что женщину с дерева сняли и увезли в отделение полиции № 9.





11:56





— Тут пять мужчин, они хотят меня с дерева за ногу стащить, я боюсь! — пишет Алёна Смышляева, которая залезла на дерево в сквере.







11:51





А вот и первая акция протеста сегодня.









11:46





Вот что сказал по поводу начала строительства храма Денис Корнеевский, программный директор Ельцин-центра:





— Я думаю, что мне не очень удобно будет гулять с ребенком сегодня. Насчет веры — сложный вопрос. Можно быть верующим, но не быть религиозным. Мне жалко, что вся эта история закончилась тем, чем она обречена была закончиться. Для меня как для человека светского, конечно, городская инфраструктура в приоритете. Поэтому я за сквер. Для храма есть места неподалеку.







Денис Корнеевский считает, что здесь не лучшее место для храма.

















11:42





И еще сообщение:





«Добрый день! Это варварство. У нас отнимают последнее. У нас отнимают то место, где мы из года в год смотрим салют, место для прогулок, пикника, концертов. Мне обидно до слез, что кто-то может с такой лёгкостью это сделать. Храм Святой Екатерины Александрийской. Какое отношение она имеет к Екатеринбургу? Екатеринбург назван в честь Екатерины I, жены Петра I. Не могу себе представить, где мы теперь будем смотреть салют, гулять...»









11:38





Фонд святой Екатерины опубликовал в своей группе во «ВКонтакте» пост о начале строительства.









11:34





На почту приходят и положительные отзывы. Вот краткий комментарий от читателя Владимира:





«Я за храм! Все правильно! Горожанам нужен храм Св. Екатерины!»





11:27





Красным отмечена территория, которую огородили забором. Ходить там сейчас нельзя.









11:20





Сообщение от анонима:





«Наглядный пример на фактах. Буквально в 60 км от Екатеринбурга, в селе Камышево, стоит, а точнее сказать, разваливается церковь. Почему её не реконструируют? Потому что невыгодно! Это бизнес, и инвестиции будут невыгодны для инвесторов. Бизнес, прикрытый верой. Там, в Камышево, он будет нерентабелен. Я против растрат на строительство храма в центре города, на инвестиции в карманы тех, кто это придумал».











11:19





Ещё одно мнение:





«В моем окружении есть люди, которые молчат, но они обязаны выражать позицию "за храм", потому что у них всем известный работодатель.





Вчера гуляли с друзьями у Драмы, и было так много людей в сквере, люди приходили с пледами, лежали на траве, катались на роликах и велосипедах, это было одно из лучших мест в городе!





Я крайне разочарована во власти города, ведь нас так и не услышали. Сердце обливается кровью, когда представлю, что всю эту красоту уничтожат и возведут храм, который не будет нести никакой исторической ценности, храм, из-за которого разыгралась нешуточная драма в городе, храм на слезах горожан, храм, который отрицает город. Это и удар по вере, и удар по гражданской позиции горожан».









11:16





— Ужасно... до слез! Вчера с годовалой дочкой там гуляли, ее любимую дорожку закрыли. Больше рядом зеленых мест и нет. Очень много людей было вчера в сквере, в котором, по словам Шахрина, никто не гуляет. Спасибо за «никто», господин Шахрин, — написала читательница.





11:14





А вот что написала читательница Е1.RU Юлия:





«Это был самый красивый парк! Зелёная травка для прогулок и пикников, рядом набережная, Ельцин-центр, вокруг такие красивые виды, отлично подходит для фотосессий! Мы очень любим там гулять и замечаем, что постоянно там много народу, причём там настолько красиво и аккуратно, что никто не мусорит практически! Очень жаль, что будут строить церковь! Кому она нужна там? При всём уважении — у нас уже очень много церквей, тем более в центре, например, Храм-на-Крови занимает много места, и там реально красиво — и погулять можно, и в музей сходить, — неужели недостаточно? На Малышева — 8 Марта красивая церковь, да и много где ещё! Зачем строить церковь в таком месте? Искренне не понимаю, парков очень мало, именно таких — ухоженных и живописных! Не жалко посаженных деревьев? У нас и так пыльно, и воздух загрязнён...»





11:07



— Для этой стройки подходит только одно название — #хрампозора. Теперь понятно, для каких целей создавалась Росгвардия, — написал читатель Е1.RU.





11:04





А за забором так красиво цветут яблони. Эх...









10:46





Вот интересный комментарий от человека, который никогда не бывал в этой части города (удивительно!):





«Если честно, я и моя семья никогда не бываем в том районе (возле Театра драмы). И то, что там есть какой-то парк или сквер, я узнала из новостей)))))) Последний раз я была в том районе лет 17 назад, когда мы снимали квартиру в домах за 9-й гимназией. Но и тогда в сторону Театра драмы не ходили, потому что там не было никаких нужных нам объектов, магазинов и так далее.







Я не представляю, кто там гуляет сейчас. Депутаты облдумы?))))))





Так что лично мне все равно, какой объект будет в том месте, если не вдаваться в теоретические рассуждения на тему: на кой храм в центре, а не в спальном густонаселенном районе».





10:41





Наш корреспондент Евгений Лобанов сейчас находится в сквере. Он встретился с подрядчиками, и они рассказали, что деревья планируется перенести в другие части города, например, к Храму-на-Крови. После разговоров о деревьях мужчины начали рассказывать о том, как опасны геи.









10:38





Вот подборка от нашего фотографа Артёма Устюжанина.





























10:34





Фото через забор.





Женщина, судя по всему, не очень довольна этим забором









10:32





Вот ещё мнение, которое пришло нам на почту от девушки Алёны:





«Это катастрофа просто. Все как обычно. Подождали окончания майских — и в ночь перед рабочим днем возвели забор, позорище».







10:29





В прямом эфире показываем, как сейчас выглядит огороженный сквер, и разговариваем с прохожими.









10:22





В пресс-службе Росгвардии обещали объяснить ситуацию и дать комментарий через полтора часа.





10:17



Такое анонимное письмо пришло к нам на почту:





«Этот храм не сдался в том месте. Попы в мегаполисах ничего общего не имеют с верой. Бизнес. Я человек не верующий, но уважаю тех, кто верит. Так вот постройка еще одного храма, да еще и вместо сквера, — бред. По области много храмов, которые требуют восстановления».





10:15









10:12





Несмотря на запрет, общественники собираются идти гулять в сквер и приглашают всех присоединиться.









10:10









10:09





Есть и положительные комментарии. Вот что, например, пишет Иннокентий Григорьев:





«Свершилось! Ура! Все правильно, весна — зарождение новой жизни и начало строительства нового храма, который станет главным символом Екатеринбурга! Поздравляю всех с этим важным событием в нашей жизни! Усилим молитвы и взаимодействие со всеми конструктивными силами в нашем родном городе, чтобы наполнить сердце города светом!»







10:07





Николай Никифоров:





«Вчера там гуляли, и так хорошо было... По ходу, последний раз».





Александр Резник:





«Для храма нужно место силы... А там его никогда не было... Будет просто сооружение с крестом».





Зинаида Николаевна:





«Совершенно не интересует мнение горожан. Играет роль только тугой кошелёк. Вернулись бы в историю, храмы не так строили».





10:05





Вот что пишут в комментариях в нашей группе во «ВКонтакте» (кстати, подписывайтесь и присоединяйтесь к обсуждению).



Алексей Манылов:





«Символ раскола и ******* (безразличного. — Прим. ред.) отношения к мнению народа и его реальным потребностям. Просто потому что могут».





Роман Олегович:





«Жаль, что жителей не услышали. Нормальные люди все аргументированно своё мнение высказывают. Эти же: да вы что, это же храм, да как так можно, безбожники. Это же символ».





Ольга Светлова:





«Для чего храмы на каждом углу? Верующих стало больше? Или это навязывание веры? Чтобы нам, оставшимся без штанов, было куда прийти и святым духом позавтракать?»





09:57





В Фонде святой Екатерины также сообщили, что на территории появился забор, строители приступили к работе. Разрешение на строительство было выдано ООО «Храм Святой Екатерины» Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 25 апреля 2019 года.





Землю у Театра драмы на торгах выиграло ООО «Храм Святой Екатерины».







09:54





В пресс-службе Росгвардии обещали дать комментарий позже.













09:49





В Фонде святой Екатерины Е1.RU рассказали, что забор ставили не ночью, а рано утром в понедельник. Что на территории делают сотрудники Росгвардии, в фонде не знают.





09:45





Директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев прокомментировал ситуацию:





— Это временный забор, который позволяет нам приступить к работе. Чуть позже будет поставлен современный шумо- и пылепоглощающий забор, который минимизирует для горожан неудобства от стройки. Стоит отметить, что, как и говорилось ранее, набережная и улица Бориса Ельцина будут открыты для всех желающих. Важно понимать, что, после того как будет построен храм и проведено благоустройство близлежащей территории, большая часть площадки вернется в общественное пользование.





09:42





В начале апреля в сквере у Театра драмы собрались те, кто выступает против строительства храма Святой Екатерины на этом месте. Эта акция стала ответом на молебен сторонников храма, который прошёл тут же 17 марта.





09:40





Вот что пишет шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев в Telegram:





— В сквере у Драмтеатра начинают строить храм Святой Екатерины, против появления которого неоднократно протестовали горожане. Ночью появился строительный забор. Поставили охрану.







Гонка публичных мероприятий (кто больше народу соберет?) до этого формально закончилась победой храмостроителей. Хотя их, естественно, обвиняли в использовании административного ресурса и подвозе сторонников.





С точки зрения строителей храма, дальше спорить не о чем. Надо строить. Горожане привыкнут.





Жаль, конечно, что храм появляется именно так.





09:39





— Ну вот и всё. Сквера у Театра драмы больше нет. В лучших традициях Екатеринбурга под покровом ночи его закрыли забором от прогулок горожан. Скоро здесь построят храм, несмотря на протесты тысяч жителей, — пишет директор Сети городских порталов Ринат Низамов у себя в Telegram.





09:33





Ещё вчера по скверу гуляли люди, а ночью здесь поставили забор. Ходить по скверу сейчас запрещено.











