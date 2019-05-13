Тела трёх погибших под лавиной туристов доставили в Новосибирск

Поиск ещё двух туристов временно приостановлен

Из-за плохой погоды поисковая операция продолжится только в конце июня  
Из-за плохой погоды поисковая операция продолжится только в конце июня  

В Новосибирск доставили тела трёх погибших туристов на Алтае — об этом сообщил сегодня, 13 мая, мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 


«Из семи пропавших туристов четверо являются новосибирцами. Трое сегодня доставлены в Новосибирск. Находимся в контакте с семьями, оказываем поддержку, помощь, которые требуются», — рассказал Локоть. 


Напомним, что 6 мая в Горном Алтае на Южно-Чуйском хребте 9 туристов из Новосибирска попали под лавину — 7 участников группы пропали. О произошедшем стало известно только через два дня, утром 8 мая, когда две туристки из Новосибирска Екатерина Полянская и Наталья Антонова вышли к другой группе из Академгородка


За всё время поисковых операций спасателям удалось найти 5 тел погибших туристов, но из-за угрозы повторного схода лавины пришлось приостановить поиски до конца июня

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