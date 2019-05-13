Строители предложили помощь семье мальчика, на которого упал забор

Упавший забор рассёк 11-летнему мальчику щёку

Представители компании «Строй-Плюс» заявили, что помогут ребёнку, который пострадал 8 мая от падения строительного забора рядом с домом на Чукотской, 1 в Кировском районе Новосибирска.





О происшествии корреспонденту НГС рассказывала мать ребёнка Ирина Рыбакова. Мальчик возвращался из школы, когда на него упал металлический лист. 11-летний ребёнок потерял сознание. Школьник попал в больницу с сотрясением мозга, врачам пришлось зашивать ему щёку.





«Со своей стороны [сделаем] всё, что можно в рамках наших возможностей. Поможем и в дальнейшем, чтобы, может быть, травма была незаметна», — сообщил корреспонденту НГС соучредитель «Строй-Плюс» Павел Зенькович.





По его словам, инцидент произошёл из-за сильного ветра.





«Мы достраиваем дом, собираемся его сдавать буквально в течение нескольких месяцев. В принципе было решение принято по благоустройству тут с учётом частичного демонтажа забора, был выдан график-наряд, наряд-заказ на исполнение этих работ. Тут ситуация с погодным условиями подкачала, были сильные ветра», — объяснил Зенькович, назвав случившееся форс-мажорной ситуацией.





Он отметил, что рядом с забором нет официальной дороги, но подчеркнул, что компания не снимает с себя ответственности за случившееся.









В середине марта на другой стройке в Новосибирске упали кирпичи — они разбили проезжающий мимо автомобиль.