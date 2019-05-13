В Новосибирске начали отключать горячую воду

Новосибирцам придётся терпеть отключения до середины июля

Теплоиспытания будут идти круглосуточно
Теплоиспытания будут идти круглосуточно

Сегодня, 13 мая, в Новосибирске начался первый этап тепловых испытаний — горячую воду отключили в пяти районах города.


По данным властей, с сегодняшнего дня по 26 мая воду отключат: 


  • в Железнодорожном районе и части Октябрьского на улицах Большевистской, Фабричной, Кубановской, Владимировской, Революции, Щетинкина, Урицкого, Салтыкова-Щедрина, Комсомольском проспекте, улице Шамшурина, проспекте Димитрова и улице Максима Горького;
  • в Кировском районе в микрорайоне «Бугринская роща», на Северо-Чемском, Затулинском и Акатуйском жилмассивах, Северном проезде, а также в жилом комплексе «Матрешкин двор»;
  • в Ленинском районе на нескольких улицах Станиславского жилмассива.

C 13 по 19 мая горячей воды также не будет в части Калининского района: 


  • на улицах Курчатова, Красных Зорь, Рассветной, Тюленина, Земнухова, Мясниковой, Свечникова, Гребенщикова, Родники и в Северном поселке на улицах Фадеева и Игарской.

В СГК уточняли, что терпеть неудобства горожанам придётся не дольше 14 дней. «Для сокращения сроков проведения испытаний работы будут вестись круглосуточно», — добавили в компании.



Отопительный сезон 2018/2019 года завершился в Новосибирске 10 мая. В июне стартует новый этап испытаний — в некоторых домах горячей воды не будет до середины июля

Прочтений: 2141

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