Видео: бастующие маршрутки выстроились в длинную линию на Акатуйском

Местные жители рассказывают, что забастовка случилась из-за нелегалов

Маршрутки № 10 устроили забастовку на конечной остановке в Акатуйском
Маршрутки № 10 устроили забастовку на конечной остановке в Акатуйском

Сегодня утром, 13 мая, в Акатуйском водители маршруток № 10 объявили забастовку — сейчас в группе жителей жилмассива распространили видео, на котором маршрутки выстроены в ряд.


«Вроде как водители бастуют из за присутствия нелегалов на протяжении трёх месяцев», — написал в редакцию читатель.


Он же переслал видео из общей группы — автор ролика снял все маршрутки, которые выстроились в ряд в районе улицы Виктора Уса.


Автор видео рассказал корреспонденту НГС, что снял ролик около 6 часов утра. Чтобы выбраться из микрорайона, он отправился пешком до другой остановки, где ходит больше транспорта. 



Сегодня утром перевозчик рассказал корреспонденту НГС, что компания предпринимает меры, чтобы договориться с водителями.

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