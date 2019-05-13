Видео: бастующие маршрутки выстроились в длинную линию на Акатуйском

Маршрутки № 10 устроили забастовку на конечной остановке в Акатуйском

Сегодня утром, 13 мая, в Акатуйском водители маршруток № 10 объявили забастовку — сейчас в группе жителей жилмассива распространили видео, на котором маршрутки выстроены в ряд.





«Вроде как водители бастуют из за присутствия нелегалов на протяжении трёх месяцев», — написал в редакцию читатель.





Он же переслал видео из общей группы — автор ролика снял все маршрутки, которые выстроились в ряд в районе улицы Виктора Уса.





Автор видео рассказал корреспонденту НГС, что снял ролик около 6 часов утра. Чтобы выбраться из микрорайона, он отправился пешком до другой остановки, где ходит больше транспорта.









Сегодня утром перевозчик рассказал корреспонденту НГС, что компания предпринимает меры, чтобы договориться с водителями.

