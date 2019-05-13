Видео: бастующие маршрутки выстроились в длинную линию на Акатуйском
Местные жители рассказывают, что забастовка случилась из-за нелегалов
Сегодня утром, 13 мая, в Акатуйском водители маршруток
«Вроде как водители бастуют из за присутствия нелегалов на протяжении трёх месяцев», — написал в редакцию читатель.
Он же переслал видео из общей группы — автор ролика снял все маршрутки, которые выстроились в ряд в районе улицы Виктора Уса.
Автор видео рассказал корреспонденту НГС, что снял ролик около 6 часов утра. Чтобы выбраться из микрорайона, он отправился пешком до другой остановки, где ходит больше транспорта.
Сегодня утром перевозчик рассказал корреспонденту НГС, что компания предпринимает меры, чтобы договориться с водителями.