Около Калининского универмага открылось кафе с единственным блюдом в меню

Ресторатор открыл заведение после того, как прочитал обзор на НГС

В зале порядка 20 посадочных мест
В зале порядка 20 посадочных мест


В жилом доме на Танковой, 45 в Калининском районе Новосибирска открылось кафе «Monty Манты». В меню заведения единственное горячее блюдо — манты с говядиной.


«Monty Манты» заняло помещение на первом этаже в ряду небольших магазинчиков и других точек с едой. Интерьер заведения лишён каких-то этнических мотивов, на потолке оставлены тщательно отполированные разводы облупившейся штукатурки.


Порция мантов за 120 рублей
Порция мантов за 120 рублей


В центре зала установлена большая стойка обслуживания, внутри которой — многослойные пароварки. В заведении семь парных столиков и еще порядка 10 мест вокруг стойки. Заказ можно сделать самостоятельно или дождаться сотрудника кафе за столиком.


В меню «Monty Манты», по сути, одно-единственное блюдо — манты с рубленой говядиной. Продаются они не поштучно, а порциями по 3, 5 и 7 штук. Порция из трех мантов стоит 120 рублей. Кроме них в заведении можно заказать только лёгкий салат за 50 рублей, морс и чай.


Пароварки установлены в центре зала за стойкой
Пароварки установлены в центре зала за стойкой


Создатель и владелец заведения Николай Марланг пояснил, что изначально хотел сосредоточиться на каком-то одном продукте, а окончательный выбор в пользу мантов был сделан после прочтения обзора точек с мантами на НГС


«Мы хотим, чтобы к нам не просто заходили, а ехали специально. И сделали интерьер нейтральным, чтобы показать: мы для всех, что у нас не какое-то чисто этническое заведение», — пояснил он. 


Желание сосредоточиться на одном блюде привело и к тому, что других начинок, например баранины или тыквы, в мантах нет, объяснил Николай Марланг. 


По информации 2ГИС, в Новосибирске сейчас 108 заведений, где готовят манты. Практически во всех случаях, впрочем, речь идёт о кафе и ресторанах, где манты соседствуют в меню с другими блюдами. Немногочисленные точки, где готовят только манты, до сих пор представляли собой небольшие павильоны с парой столиков или даже без посадочных мест. 

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