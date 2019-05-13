В ГИБДД рассказали о последствиях аварии на парковке «МЕГИ»: травмы получил водитель «Тойоты»

Во время аварии автомобили снесли столбики пешеходного ограждения

Автомобили столкнулись рядом с СТЦ «МЕГА»

Новосибирская автоинспекция рассказала о последствиях аварии, которая произошла вечером накануне, 12 мая, на парковке СТЦ «МЕГА».







«Водитель 1992 года рождения на автомобиле "Пежо 307" двигался по территории торгового центра "МЕГА" со стороны улицы Ватутина в сторону улицы Тюменская», — рассказала старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варнавская.







В пути следования «Пежо» столкнулся с двигающимся автомобилем «Тойота Корона Премио», за рулём этого автомобиля был 38-летний водитель. Он ехал со стороны Аникина в сторону Бурденко.





«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля "Тойота", который с предварительным диагнозом "ушиб мягкой ткани головы и перелом правой кисти, дисторсия шейного отдела позвоночника" после оказания первой помощи отпущен», — рассказала Анна Варновская.





Во время аварии автомобили снесли столбики пешеходного ограждения





В марте на парковке «МЕГИ» водитель сбил ребёнка, а после скрылся — тогда его объявляли в розыск.