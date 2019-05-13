Пришлось вызывать такси: маршрутки на Акатуйском объявили забастовку

Маршрутка № 10 — единственный транспорт, который ходит до конечной на Акатуйском

Сегодня утром, 13 мая, в Новосибирске жители жилмассива Акатуйский не смогли уехать на маршрутке № 10 — водители отказались перевозить пассажиров.





«Мама с утра не смогла уехать на работу, так как перевозчики провели акцию протеста. Это единственный маршрут наш в микрорайоне. Стоят на конечном остановочном пункте на аварийке. Маме пришлось вызвать такси», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница.







На онлайн-карте Центра управления городским автоэлектротранспортом видно, что маршрутки № 10 массово стоят в районе остановки ж/м Акатуйский.





«Данный факт мы подтверждаем, что такое случилось. В настоящее время ведутся все мероприятия по урегулированию данного вопроса», — сообщили корреспонденту НГС в компании ПАТП-1118, которая обслуживает маршрут. В компании пояснили, что водители сами приняли такое решение.





Возле остановки собрались 8 маршруток





Весной прошлого года забастовку объявляли водители такси в Академгородке — из-за этого цены поднялись в несколько раз.