Пришлось вызывать такси: маршрутки на Акатуйском объявили забастовку

ПАТП-1118 занимается устранением конфликта

Маршрутка № 10 — единственный транспорт, который ходит до конечной на Акатуйском
Маршрутка № 10 — единственный транспорт, который ходит до конечной на Акатуйском

Сегодня утром, 13 мая, в Новосибирске жители жилмассива Акатуйский не смогли уехать на маршрутке № 10 — водители отказались перевозить пассажиров.


«Мама с утра не смогла уехать на работу, так как перевозчики провели акцию протеста. Это единственный маршрут наш в микрорайоне. Стоят на конечном остановочном пункте на аварийке. Маме пришлось вызвать такси», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница.


На онлайн-карте Центра управления городским автоэлектротранспортом видно, что маршрутки № 10 массово стоят в районе остановки ж/м Акатуйский.


«Данный факт мы подтверждаем, что такое случилось. В настоящее время ведутся все мероприятия по урегулированию данного вопроса», — сообщили корреспонденту НГС в компании ПАТП-1118, которая обслуживает маршрут. В компании пояснили, что водители сами приняли такое решение.


Возле остановки собрались 8 маршруток
Возле остановки собрались 8 маршруток


Весной прошлого года забастовку объявляли водители такси в Академгородке — из-за этого цены поднялись в несколько раз.

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