«Все удивлялись, зачем мне это надо»: умелец собрал фантастический спорткар по фото из интернета





Трайк или трицикл — трёхколесное транспортное средства. У этого T-Rex, созданного Олегом Липиным, два колеса впереди, одно — сзади. Бывает и наоборот

Фотографировать сложно из-за любопытных: перламутрово-медовый трайк приманивает людей со всей парковки, как пчёл. Посмотрев, потрогав, посидев, они неизменно жмут руку Олегу, создателю аппарата. Их восхищение настолько открытое, будто мы и не в Челябинске, где принято ходить с хмурым челом.

Двухместный салон впереди, двигатель и трансмиссия — сзади

Этот трайк Олег Липин спроектировал и построил в гараже. Насколько он оригинален? Олег не скрывает, что его вдохновил аппарат Campagna T-Rex такой же схемы, но у Олега не было чертежей и живьём «ти-рекса» он не видел. Машина канадской фирмы Campagna дорогая (от 66 тысяч долларов) и очень редкая: основными рынками сбыта является Северная Америка. От оригинального T-Rex Олег заимствовал стилистику и компоновку, творчески переосмыслив.

Сверху — челябинский T-Rex, снизу — оригинал канадской фирмы Campagna

— Сначала информации было совсем мало, я сварил первую раму и понял, что вышло не так, — вспоминает он. — Потом стали появляться более подробные фотографии T-Rex, я переделал раму, потом ещё раз... В общем, пришлось повозиться.







Дизайн у Олега получился даже более выразительным

Аппарат можно считать и репликой оригинального T-Rex, и самостоятельной разработкой. Из-за скудности информации, которой располагал Олег, всю «механику» трайка ему пришлось прорабатывать самостоятельно.

Маятник подвески, звездочка привода и дисковые перфорированные тормоза. То, что это трайк, видно по плоскому в поперечнике профилю шины — она здесь автомобильная

Трайк — кентавр, сделанный из автомобиля и мотоцикла. Задняя часть машины напоминает байк: маятниковая подвеска, мотоциклетный двигатель Kawasaki Z750 (106 л.с. при 10500 об/мин), родная для него коробка передач и цепной привод на колесо. А ещё — пневмоэлементы вместо традиционных пружин в передней и задней подвеске — это, кстати, позволило сделать клиренс регулируемым.







— Поначалу думал взять двигатель и трансмиссию от «Оки», крутил, вертел, не получилось, — объясняет Олег. — В итоге собрал квадроцикл и поставил тот мотор на него, а для трайка выбрал мотоциклетный двигатель.





Оригинальный Campagna T-Rex использует мотоциклетные моторы BMW, Suzuki и Kawasaki: Олег остановился на варианте от байка Kawasaki Z750

Рядный четырёхцилиндровый мотор объемом 750 кубов расположен поперечно за кабиной, то есть, в пределах колесной базы — хорошее место с точки зрения распределения массы. Секвентальная коробка передач сохранила мотоциклетный алгоритм переключений. Поскольку «прощупать» нейтраль при такой конструкции невозможно, Олег поставил блокиратор, не дающий завести мотор, пока не выжато сцепление.

Рычаг коробки передач напоминает автомобильный, но схема переключения привычна мотоциклистам: вперёд, назад, назад, назад... и так до шестой передачи





Олег показывает, где находится тяга переключения передач

У мотоцикла нет задней передачи, а трайку она желательна. Олег решил вопрос оригинально, и задний ход у «ти-рекса» электрический: мотор питается от основного аккумулятора на 45 ампер-час. От этой же батареи работает разноцветная подсветка днища и мощная аудиосистема.



Кнопки включения подсветки и ассортимент цветов на выбор





Раму хорошо видно в центральной части машины

В основе автомобиля рама из стальных труб, которые Олег гнул и варил самостоятельно: пришлось покупать сварочный аппарат. Рама образует замкнутый контур, то есть довольно жёсткая на кручение.

Передняя подвеска на двойных поперечных рычагах с пневмоэлементами вместо пружины





Под крышкой в передней части трайка — компрессор и пневмобаллон. Клиренс регулируется в небольших пределах

Передняя часть трайка больше напоминает автомобиль. Подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости и двойными А-образными рычагами разной длины — это классика жанра для спорткаров.

С практической точки зрения трёхколесные автомобили (ну, или мотоциклы) не имеют особенных преимуществ перед «чётными» вариантами: двух- или четырёхколесными. Но если во главе угла удовольствие от вождения, три колеса дают свои плюсы, например, стабильное поведение в заносе — инерция задней части минимальна

Пусть технически трайк является гибридом автомобиля и мотоцикла, едет он, скорее, по-автомобильному. Если байки ложатся в сильный крен внутрь поворота и имеют шины с особым поперечным профилем, то трайк поворачивает за счёт передних колес и кренится наружу, как и любой автомобиль.



Если въехать в поворот слишком быстро, начинается лёгкий снос передней оси. Но под тягой трайк охотно скользит задним колесом

В сравнении с четырёхколесными аппаратами трайк более склонен к опрокидыванию по геометрическим характеристикам, но это компенсируется низким центром масс. Поэтому он уходит в скольжение раньше, чем возникают опасные крены. Перевернуться он может, налетев в боковом скольжении на препятствие, и на ровном асфальте устойчив.





Видео Артема Краснова, монтаж Вадима Архипова

И трайк не требует навыков мотоциклетной езды. Органы управления привычны автомобилистам: руль, три педали, рычаг коробки передач (с поправкой на мотоциклетный алгоритм переключения).







С такого ракурса трайк напоминает небольшое багги. Посадка в сиденьях непривычна — почти лежишь, — но удобна

Сиденья обшили кожей. Выполнены они в форме ложементов и обеспечивают очень низкую, но вполне естественную посадку. Есть ремни безопасности, но нет регулировки сидений в продольном направлении: вместо этого Олег установил электропривод, меняющий положение педального узла — нечастое решение даже для премиум-автомобилей.

Педальный узел можно переместить поближе





Для этого предусмотрен электропривод: вот его кнопки на боковой панели





Примерно так водитель видит обстановку. Есть зеркала заднего вида

— Долго подбирал руль, — рассказывает Олег. — Сначала хотел поставил скошенный снизу, чтобы легче было садиться, но поскольку трайк может ездить в заносах и требует быстрого перехвата руля, скошенная часть оказалась неудобной: хвать, а там пустота. Тогда я поставил «баранку» маленького диаметра, но тоже неудобно: слишком острые реакции. В итоге пришёл к нынешнему решению: руль здесь обычного для спортивных машин диаметра, но съемный для облегчения посадки.





Съемный руль — ещё одно решение, характерное для автоспорта. В «Формуле 1», кстати, гонщиков штрафуют, если они уносят с собой руль после высадки из автомобиля, ведь иначе его невозможно откатить с опасного места. А ещё это одна из противоугонных мер





Один из плюсов такой схемы: очень хорошее ощущение передних габаритов, что при гоночном стиле езды позволяет буквально «облизывать» края поворотов

Руль, кстати, без усилителя: колеса поворачивает перевёрнутая рейка от праворульного Nissan March. Поэтому реакции на руле надежные и чуткие, как у карта.



Чтобы уместить панель от VW Polo по ширине, пришлось вырезать кусок из её центральной части, но получилось хорошо





Панель приборов от Mazda 3: тахометр явно тесноват для мотоциклетного мотора с пиковой частотой более 10 тысяч об/мин





Есть камера заднего вида, правда, экран очень маленький и сильно бликует

Передняя панель заимствована от Volkswagen Polo, но поскольку трайк значительно уже, Олег распилил её и вместо «бороды» в центре салона получился «язык» — выглядит вполне убедительно.

Взгляд челябинского трайка даже выразительней оригинала

А фары Олег заимствовал у какого-то Nissan.







— Понравились, отпилил сегменты, приладил, получилось как надо, — смеется Олег.

Каждый элемент сначала выполнялся в виде модели, с которой иногда нужная делатель сразу делалась, а иногда — лишь матрица (что-то вроде «инверсии» детали), по которой уже потом выклеивался элемент

Работа над дизайном очень трудоемка. Внешние панели кузова сделаны из стеклопластика, а это подразумевает огромный объем ручного труда. Сначала Олег создал полноразмерный макет будущего трайка и его отдельных деталей из строительной пены — этакий грубый слепок. Затем он выводил форму деталей с помощью специального пластилина.

Воздухозаборник двигателя находится в центральной части крыши: от него к мотору идут гофрированные патрубки





Кокетливый лепесток над капотом в задней части машины смотрится очень эффектно: такие детали придают машине очень стильный вид





В левом кофре будет небольшой багажник, в правом — динамик сабвуфера





Боковые понтоны с воздухозаборниками системы охлаждения





Помимо мощного крыла над колесом есть ещё симпатичные подкрылки, которые поворачиваются вместе с ним

Технология очень близка к тому, как делают композитные монококи суперкаров, включая болиды «Формулы 1» — там используют другие материалы (например, углеволокно и кевлар) и «пекут» их в автоклаве, но сам принцип похож.



Олег попросил снимать трайк в солнечный день, когда перламутровая краска сияет золотом

После был столь же трудоемкий этап покраски, потому что для получения перламутрового эффекта потребовалась дюжина слоев эмали и лака.







— Ещё и сохнет долго, — объясняет Олег. — Наносишь эмаль, ждёшь, снова наносишь, снова ждёшь.

Ездит трайк довольно дерзко

Увидев трайк на фотографиях, которые Олег прислал в редакцию, я подумал, что аппарат с таким дизайном может оказаться этаким муляжом на колесах, способным перемещаться в похоронном режиме от выставки к выставке. Но я ошибся: трайк ездит весьма агрессивно, как и подобает машине со столь вызывающим дизайном.

Побольше газу — и машина легко идёт боком

Под избыточной тягой 100-сильного мотора заднее колесо срывается в занос, а почти честное распределение массы делает трайк достаточно предсказуемым. В итоге, он может ездить и по кольцевым траектория, без лишних скольжений, и в дрифте.





По оценкам Олега, масса аппарата составляет порядка 450 килограммов, удельная мощность — порядка 200–230 л.с. на тонну. Это соответствует уровню Porsche Cayman: цифры не рекордные, но вполне спортивные.

Исходный Campagna T-Rex весит чуть более половины тонны и разгоняется до 100 км/час за 3,9 секунды, но с двигателем мощностью 160 л.с. Можно предположить, что челябинский трайк делает сотню секунд за пять

— А вы сами байкер? — спрашиваю я Олега, пытаясь понять корни его увлечения столь специфической техникой.







— Нет, не байкер, но в детстве много ездил на мопедах и мотоциклах и с тех пор люблю такую технику. Потом пересел на машины, занимался их тюнингом, и, наконец, захотел построить что-нибудь необычное. Увидел фотографии T-Rex и понял — то, что нужно. В Челябинске таких точно нет.

Технического образования у Олега нет, поэтому он называет себя самоучкой: первый навык работы с техникой ему дал дед, собирая и разбирая вместе с внуком мопеды и мотоциклы

Работа заняла примерно четыре года, а количество вложенных денег, по словам Олега, он перестал считать после первой сотни тысяч. Для проекта T-Rex он купил гараж, сварочный аппарат и огромное количество разных запчастей и агрегатов.







— Когда я сидел, шоркал раму у гаража, все ходили и удивлялись: зачем оно тебе надо? — смеётся он.







Тёзка создателя трайка Олег попросил разрешения сесть за руль. Процесс, кстати, требует некоторой гибкости, но уже на месте Олег констатировал, что эргономика очень удобная даже для человека массой под 100 кг

Но теперь автор, кажется, доволен. Люди в самом деле реагируют на детище Олега с невероятной открытостью и разговор теплеет с первой минуты. Кто-то уходит в ностальгию по временам, когда в моде были мопеды «Верховина», кто-то в восторге от дизайна и цвета.







Хороша и задумка, и исполнение

Трайк в самом деле оставляет очень цельное впечатление, и главное, в нём совершенно не чувствуется кустарщины. Это касается и качества сборки, и ездовых повадок. Живи Олег где-нибудь в Европе, при таком уровне скиллов наверняка нашел бы высокооплачиваемую работу в дизайнерском ателье или компании по мелкосерийной сборке спорткаров. А в России?

В отличие от заводского автомобиля, самоделку нужно сначала легализовать: то есть, доказать, что она соответствует всем нормативам

А в России головной болью является узаконивание подобных машин. Сейчас выезд трайка на дороги общего пользования запрещён: поймают — отвезут на штрафстоянку. Олег, естественно, планирует легализовать трайк: люди, уже прошедшие этот ад, поделились телефонами и адресами необходимых организаций. Кстати, по документам трайк отнесут, скорее всего, к мотоциклам.





— Так-то не охота, конечно, возиться: ходить по кабинетам, уговаривать, упрашивать, — сетует он. — Но вариантов нет.

Пока тестировать его можно разве что на закрытых территориях

Процедура легализации самоделок в России действительно сложна, и хотя в этом есть определенный смысл — не каждый аппарат безопасен — много в ней и бюрократических перегибов, которые больше напоминают издевательства над самодельщиками. Может быть, поэтому в России практически не осталось самостоятельного автопрома, ведь хорошие технари нередко начинают именно как самодельщики.



Олег счастлив, что довёл дело до конца. Байкеры, кстати, сразу захотели принять его в свою тусовку

Но Олег смотрит на свой T-Rex и, кажется, забывает о трудностях. Трайк в самом деле поднимает настроение, мы желаем Олегу пройти все формальности и поставить машину на учет. Площадка под задний номерной знак уже есть.



Под задним обтекателем должен появиться номерной знак, но лишь после легализации машины. Это займёт, по оценкам Олега, не менее года



