Новосибирец попал под машину при выходе из трамвая на улице Серебренниковской

На месте работают врачи скорой помощи и сотрудники полиции

Сотрудникам ДПС предстоит выяснить обстоятельства произошедшего
Сотрудникам ДПС предстоит выяснить обстоятельства произошедшего

Сегодня вечером в Центральном районе Новосибирска мужчина попал под автомобиль — ДТП произошло на улице Серебренниковской. Об этом редакцию сообщил дежурный городской службы 112. 


«Информация прошла в 21:48, что у дома №25 по улице Серебренниковская при выходе из трамвая мужчина попал под машину. Марка машины нам неизвестна», — сообщил дежурный.


Также он добавил, что на месте уже работают врачи, очевидцы вызвали полицию. 


Корреспондент НГС не смог связаться с полицией — оперативный дежурный не взял трубку. Подробности происшествия уточняются.


Две недели назад в Центральном районе Новосибирска около ТРЦ «Аура» водитель «Ниссана» сбила двух пешеходов, которые переходили дорогу, — пострадавшими оказались две девушки

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