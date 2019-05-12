Новосибирец попал под машину при выходе из трамвая на улице Серебренниковской

На месте работают врачи скорой помощи и сотрудники полиции

Сотрудникам ДПС предстоит выяснить обстоятельства произошедшего

Сегодня вечером в Центральном районе Новосибирска мужчина попал под автомобиль — ДТП произошло на улице Серебренниковской. Об этом редакцию сообщил дежурный городской службы 112.







«Информация прошла в 21:48, что у дома №25 по улице Серебренниковская при выходе из трамвая мужчина попал под машину. Марка машины нам неизвестна», — сообщил дежурный.





Также он добавил, что на месте уже работают врачи, очевидцы вызвали полицию.





Корреспондент НГС не смог связаться с полицией — оперативный дежурный не взял трубку. Подробности происшествия уточняются.







Две недели назад в Центральном районе Новосибирска около ТРЦ «Аура» водитель «Ниссана» сбила двух пешеходов, которые переходили дорогу, — пострадавшими оказались две девушки.