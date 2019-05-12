Новосибирец попал под машину при выходе из трамвая на улице Серебренниковской
На месте работают врачи скорой помощи и сотрудники полиции
Сегодня вечером в Центральном районе Новосибирска мужчина попал под автомобиль — ДТП произошло на улице Серебренниковской. Об этом редакцию сообщил дежурный городской службы 112.
«Информация прошла в 21:48, что у дома №25 по улице Серебренниковская при выходе из трамвая мужчина попал под машину. Марка машины нам неизвестна», — сообщил дежурный.
Также он добавил, что на месте уже работают врачи, очевидцы вызвали полицию.
Корреспондент НГС не смог связаться с полицией — оперативный дежурный не взял трубку. Подробности происшествия уточняются.
Две недели назад в Центральном районе Новосибирска около ТРЦ «Аура» водитель «Ниссана» сбила двух пешеходов, которые переходили дорогу, — пострадавшими оказались две девушки.