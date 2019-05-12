В Заельцовском районе загорелась легковушка: на место выехали пожарные

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Известно, что автомобиль газифицирован
Белый автомобиль загорелся на улице Кедровой
Сегодня вечером в Заельцовском районе Новосибирска загорелся легковой автомобиль. Случай произошёл по улице Кедровой у дома № 71.
«В 19:51 прошла информация, что загорелся автомобиль, <...> машина газифицирована. Туда поехали пожарные», — коротко сообщил корреспонденту НГС дежурный городской службы 112.
Очевидцы в социальных сетях сообщают, что марка автомобиля — Renault Logan.
«Я видел, как пожарная подъехала и начала тушить. Я в это время мимо ехал на машине, там стоял экипаж полиции и пожарная», — рассказал очевидец.
Подробности происшествия уточняются.
Утром 8 мая в Октябрьском районе Новосибирска недалеко от Бугринского моста загорелся «Рено Логан» — у машины горел моторный отсек на площади 2 квадратных метра.
Виктория Брылёва
Фото vk.com/act54