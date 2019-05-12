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Происшествия

В Заельцовском районе загорелась легковушка: на место выехали пожарные

Известно, что автомобиль газифицирован

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Белый автомобиль загорелся на улице Кедровой

Фото: vk.com/act54

Сегодня вечером в Заельцовском районе Новосибирска загорелся легковой автомобиль. Случай произошёл по улице Кедровой у дома № 71. 

«В 19:51 прошла информация, что загорелся автомобиль, <...> машина газифицирована. Туда поехали пожарные», — коротко сообщил корреспонденту НГС дежурный городской службы 112. 

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что марка автомобиля — Renault Logan. 

«Я видел, как пожарная подъехала и начала тушить. Я в это время мимо ехал на машине, там стоял экипаж полиции и пожарная», — рассказал очевидец.

Подробности происшествия уточняются.

Утром 8 мая в Октябрьском районе Новосибирска недалеко от Бугринского моста загорелся «Рено Логан» — у машины горел моторный отсек на площади 2 квадратных метра.

Виктория Брылёва
Фото vk.com/act54

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КОММЕНТАРИИ (2)

знаток
12 май 2019 в 21:49

водила в багажнике, поди...
не поделился

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
12 май 2019 в 21:19

Водитель хоть жив, надеюсь?