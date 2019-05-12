Российская сборная разгромила команду из Австрии на чемпионате мира по хоккею

Нашей команде удалось забросить пять безответных шайб

В своём втором матче на чемпионате мира Россия уверенно обыграла команду Австрии
В своём втором матче на чемпионате мира Россия уверенно обыграла команду Австрии

В Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретились сборные России и Австрии. Подопечные Ильи Воробьёва отпраздновали разгромную победу со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).


Автором первой шайбы стал Евгений Дадонов. Никита Кучеров сделал перевод на Никиту Гусева, а тот, в свою очередь, отдал передачу в центр. И Евгений Дадонов без помех поразил ворота австрийцев.


Во втором периоде игра поначалу шла на равных. Австрийцы неплохо смотрелись, создав несколько приличных моментов. Но забить им не удалось, а вот россияне ответили сразу двумя шайбами. Роковой для австрийцев стала 35-я минута. Гусев ускорился по правому флангу, и прострелил на пятак, а Кучеров послал шайбу в угол ворот. А спустя еще 36 секунд россияне забросили третью шайбу. Ковальчук с правого края набросил на пятак, Иван Телегин оказался один перед воротами и переправил шайбу в сетку!



В третьем периоде расстановка сил не изменилась. Уже на 15-й секунде периода Ковальчук сделал перевод на Сергачёва. Тот продвинулся вперёд и прострелил на дальнюю штангу, а Дадонов поразил уже пустые ворота. Финальную, пятую шайбу в ворота австрийцев отправил Ковальчук на 44 минуте. Итог 5:0!



На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Свой первый матч россияне провели против норвежцев, разгромив их команду со счетом 5:2. Свой следующий матч сборная России проведет 13 мая против команды из Чехии.


Финал турнира состоится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции. 

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