Обходя запреты: Новосибирск попал в пятёрку городов-лидеров по числу пользователей Telegram в России

Новосибирск расположился на четвёртом месте среди городов России

Чуть больше одной четверти опрошенных используют Telegram для рабочих переписок 
Чуть больше одной четверти опрошенных используют Telegram для рабочих переписок 

Новосибирск занял четвёртое место в списке городов-лидеров по числу пользователей мессенджера Telegram в России — к такому выводу пришли аналитики сервиса Tgstat. По словам авторов исследования, доля новосибирских пользователей Telegram составляет 2,1%.


На первом месте расположилась Москва, на втором — Санкт-Петербург, третье место занял Екатеринбург. 


«Ожидаемо среди городов доминируют Москва и Санкт-Петербург (36 и 13 процентов соответственно), далее по убыванию идут самые крупные города-миллионники: Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Краснодар, Нижний Новгород и другие. По сравнению с 2017 годом распределение практически не изменилось: хотя больше 50% пользователей не относятся к двум столицам, проникновение Telegram в малые города все еще довольно слабое», — отмечают авторы. 


Для исследования было собрано 82 тысячи анкет. Как выяснилось, две трети пользователей Telegram в России — мужчины, больше всего представителей возрастных групп «25–34» (38%) и «18–24» (27%). Чуть больше одной четверти опрошенных используют Telegram для рабочих переписок, 15% ни с кем не переписываются, только читают каналы, а 18% ведут собственные каналы.


По словам аналитиков, почти половина пользователей никак не обходят блокировку, потому что не видят для этого причин, четверть пользователей иногда включают прокси.


Треть пользователей Telegram — мужчины 
Треть пользователей Telegram — мужчины 


В апреле прошлого года Роскомнадзор заблокировал доступ к мессенджеру Telegram в России — владельцы мессенджера отказались предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Мобильные операторы начали блокировать программу в Новосибирске с 16 апреля 2018 года.  

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