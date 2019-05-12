Обходя запреты: Новосибирск попал в пятёрку городов-лидеров по числу пользователей Telegram в России

Чуть больше одной четверти опрошенных используют Telegram для рабочих переписок

Новосибирск занял четвёртое место в списке городов-лидеров по числу пользователей мессенджера Telegram в России — к такому выводу пришли аналитики сервиса Tgstat. По словам авторов исследования, доля новосибирских пользователей Telegram составляет 2,1%.





На первом месте расположилась Москва, на втором — Санкт-Петербург, третье место занял Екатеринбург.





«Ожидаемо среди городов доминируют Москва и Санкт-Петербург (36 и 13 процентов соответственно), далее по убыванию идут самые крупные города-миллионники: Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Краснодар, Нижний Новгород и другие. По сравнению с 2017 годом распределение практически не изменилось: хотя больше 50% пользователей не относятся к двум столицам, проникновение Telegram в малые города все еще довольно слабое», — отмечают авторы.







Для исследования было собрано 82 тысячи анкет. Как выяснилось, две трети пользователей Telegram в России — мужчины, больше всего представителей возрастных групп «25–34» (38%) и «18–24» (27%). Чуть больше одной четверти опрошенных используют Telegram для рабочих переписок, 15% ни с кем не переписываются, только читают каналы, а 18% ведут собственные каналы.





По словам аналитиков, почти половина пользователей никак не обходят блокировку, потому что не видят для этого причин, четверть пользователей иногда включают прокси.





Треть пользователей Telegram — мужчины





В апреле прошлого года Роскомнадзор заблокировал доступ к мессенджеру Telegram в России — владельцы мессенджера отказались предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Мобильные операторы начали блокировать программу в Новосибирске с 16 апреля 2018 года.

