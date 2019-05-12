«Он больной человек»: 30-летняя сибирячка пришла на ТВ из-за ужасных проблем с мужем

Анжела Кононова стала героиней выпуска «Перезагрузки» 12 мая

Жительница Новосибирска, 30-летняя Анжела Кононова стала героиней сегодняшнего выпуска шоу «Перезагрузка» на телеканале ТНТ — она призналась ведущей Ксении Бородиной, что хочет уйти от мужа.







Анжела Кононова стала героиней выпуска № 352 телешоу «Перезагрузка» — поводом для этого стал разлад в семье. Сибирячка захотела уйти от супруга, с которым они вместе 6 лет, а измениться ей должна была помочь программа на ТНТ.







«Я пришла с проблемой в своих отношениях с мужем. Он наркоман, он больной человек, у нас доброе утро начинается со звонков друзей: "Скидываемся?", они скинулись, поехали, всё. Вот такое тело ходит по квартире зависшее», — рассказала сибирячка ведущей Ксении Бородиной.







Ведущая Ксения Бородина попыталась помочь героине программы





Она призналась, что ей жалко мужа, который, по её словам, не сможет без неё жить, а также их общую дочь.







«Может, он увидит, что я изменилась, может, он чего-то испугается. (Ксения Бородина: "Ты меняешься ради него или чтобы он испугался, что он красотку такую сейчас потеряет?") Да, и я хочу как-то в себе что-то внутренне поменять, потому что я тоже понимаю, что где-то во мне есть какая-то доля ошибки — в моём характере мужском», — объяснила Анжела Кононова ведущей.







Сибирячка получила не только услуги косметолога и стоматолога, но и психолога-сексолога (на фото) и фитнес-тренера





На программе ей сделали косметологические процедуры (поправили форму губ и убрали морщины), сделали пластику век, отбелили и вылечили зубы, также сибирячка прошла консультации фитнес-тренера, стилиста, психолога-сексолога и визажиста.











В конце программы Анжела Кононова встретилась с мужем и не смогла уйти от него — супруги признались друг другу в любви. Многим зрителям телешоу не понравился такой финал — в комментариях «ВКонтакте» к опубликованному выпуску они писали, что «девушка эгоистка, она не готова меняться и менять что-то в своей жизни».







Финал программы устроил не всех зрителей программы





Новосибирцы довольно часто становятся героями шоу на телевидении. Они поют в «Голосе», выступают в «Танцах», ссорятся в шоу «Дом-2», приходят в «Давай поженимся». Три новосибирца, которые участвовали в разных телешоу на центральных каналах, рассказали НГС, как изменилась их жизнь — мировая известность досталась не всем.

