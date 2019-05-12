«Он больной человек»: 30-летняя сибирячка пришла на ТВ из-за ужасных проблем с мужем

Анжела хотела уйти от супруга с наркозависимостью — зрители телешоу не поддержали её

Анжела Кононова стала героиней выпуска «Перезагрузки» 12 мая 
Анжела Кононова стала героиней выпуска «Перезагрузки» 12 мая 

Жительница Новосибирска, 30-летняя Анжела Кононова стала героиней сегодняшнего выпуска шоу «Перезагрузка» на телеканале ТНТ — она призналась ведущей Ксении Бородиной, что хочет уйти от мужа.


Анжела Кононова стала героиней выпуска № 352 телешоу «Перезагрузка» — поводом для этого стал разлад в семье. Сибирячка захотела уйти от супруга, с которым они вместе 6 лет, а измениться ей должна была помочь программа на ТНТ.


«Я пришла с проблемой в своих отношениях с мужем. Он наркоман, он больной человек, у нас доброе утро начинается со звонков друзей: "Скидываемся?", они скинулись, поехали, всё. Вот такое тело ходит по квартире зависшее», — рассказала сибирячка ведущей Ксении Бородиной.


Ведущая Ксения Бородина попыталась помочь героине программы
Ведущая Ксения Бородина попыталась помочь героине программы


Она призналась, что ей жалко мужа, который, по её словам, не сможет без неё жить, а также их общую дочь.


«Может, он увидит, что я изменилась, может, он чего-то испугается. (Ксения Бородина: "Ты меняешься ради него или чтобы он испугался, что он красотку такую сейчас потеряет?") Да, и я хочу как-то в себе что-то внутренне поменять, потому что я тоже понимаю, что где-то во мне есть какая-то доля ошибки — в моём характере мужском», — объяснила Анжела Кононова ведущей.


Сибирячка получила не только услуги косметолога и стоматолога, но и психолога-сексолога (на фото) и фитнес-тренера
Сибирячка получила не только услуги косметолога и стоматолога, но и психолога-сексолога (на фото) и фитнес-тренера


На программе ей сделали косметологические процедуры (поправили форму губ и убрали морщины), сделали пластику век, отбелили и вылечили зубы, также сибирячка прошла консультации фитнес-тренера, стилиста, психолога-сексолога и визажиста.



В конце программы Анжела Кононова встретилась с мужем и не смогла уйти от него — супруги признались друг другу в любви. Многим зрителям телешоу не понравился такой финал — в комментариях «ВКонтакте» к опубликованному выпуску они писали, что «девушка эгоистка, она не готова меняться и менять что-то в своей жизни».


Финал программы устроил не всех зрителей программы
Финал программы устроил не всех зрителей программы


Новосибирцы довольно часто становятся героями шоу на телевидении. Они поют в «Голосе», выступают в «Танцах», ссорятся в шоу «Дом-2», приходят в «Давай поженимся». Три новосибирца, которые участвовали в разных телешоу на центральных каналах, рассказали НГС, как изменилась их жизнь — мировая известность досталась не всем.

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