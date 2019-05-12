Монстр из Оби: новосибирец поймал 12-килограммовую щуку-гиганта в Матвеевке

Такую большую щуку новосибирец поймал впервые в своей жизни

Новосибирский рыбак Владимир Первушин поймал в Оби щуку весом 12 килограммов — он рассказал НГС, как проходила ловля трофея.







Владимир Первушин — опытный рыбак, он занимается ловлей рыбы с детства, но до этих майских выходных у него не получалось поймать большую щуку. В четверг, 9 мая, он поехал на берег Оби в Матвеевке со спиннингом, и на него клюнула очень тяжёлая рыба.







«Не ждал, что такого поймаю монстра, тем более с берега. Не надеялся на такой трофей, что будет такая большая [щука]. Металась влево-вправо, думал, точно лещ. С первого раза она себя не дала взять.





Когда подвёл её в первый раз к берегу — она рванула в глубину, я думал, что сам я её не смогу точно взять, вытащить на берег. Вспомнил, что зацеп — липгрип — лежит [у меня], всегда с собой, и тут он пригодился.







Подошли двое парней: «Тебе, может, помочь?». Давайте, помогите, конечно! Когда вытащили — был шок, все отдыхающие сбежались, просили сфотографироваться. А я не против — пожалуйста, фотографируйтесь», — рассказал корреспонденту НГС рыбак.







Рыба весом 12 килограммов едва уместилась в ванне сибиряка





Щука была без икры — и отпускать рыбу новосибирец не стал. Вес рыбы — 12 килограммов, «а в длину она была во всю ванну», уточнил Владимир Первушин.







По его словам, он уже сделал из щуки стейки, которые оказались очень вкусными. Остальную часть рыбы сибиряк заморозил на будущее.







Новосибирские рыбаки не скрывают своих трофейных уловов — ранее сибиряк рассказал, как поймал в море 10-килограммового сазана, а до этого ещё один рыбак выловил сазана весом 14 килограммов.

