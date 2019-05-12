Бледные люди: новосибирцы разделись на пляжах в последний тёплый день — неделя будет холодной

Сибиряки так соскучились по Оби, что их не испугал даже прохладный ветер

Половину праздничной недели многие жители Новосибирска провели на пляжах

Фото instagram.com/natalyashu5





В майские выходные новосибирцы не покидали обские пляжи — жители не только жарили шашлыки, но и раздевались, чтобы позагорать. Сибиряки приехали на городские пляжи и сегодня, несмотря на холодный ветер.







Длинные майские выходные подходят к концу, поэтому последний день каникул многие жители Новосибирска проводят на пляжах.







Пока что городские пляжи довольно чистые





Некоторые жители так соскучились по солнцу, что раздевались, несмотря на холодный ветер





Пока в Новосибирске не установилась летняя жара, есть возможность сделать фотосессии без толпы в кадре





Пляж — ещё одно место для необычного свидания





С понедельника температура будет уже не такой приятной





Горожане решили успеть хотя бы немного проветриться





Обычно пляжи официально открываются в июне — после проверки спасателями

























Сегодня к концу дня в городе и области начнёт заметно холодать — по данным НГС.Погода, вечером 12 мая температура опустится до +6 градусов. Ночью 13 мая в Новосибирске будет +1 градус, а с понедельника по четверг дневная температура в городе ожидается на уровне +9 градусов. Кроме того, синоптики обещают дожди.







Ещё месяц назад пляжи Новосибирского водохранилища были затянуты льдом — море только начало таять. Фотографы НГС запечатлели это природное явление, сняв 15 умопомрачительных снимков с тающих пляжей.

