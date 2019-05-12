Бледные люди: новосибирцы разделись на пляжах в последний тёплый день — неделя будет холодной
Сибиряки так соскучились по Оби, что их не испугал даже прохладный ветер
В майские выходные новосибирцы не покидали обские пляжи — жители не только жарили шашлыки, но и раздевались, чтобы позагорать. Сибиряки приехали на городские пляжи и сегодня, несмотря на холодный ветер.
Длинные майские выходные подходят к концу, поэтому последний день каникул многие жители Новосибирска проводят на пляжах.
Сегодня к концу дня в городе и области начнёт заметно холодать — по данным НГС.Погода, вечером 12 мая температура опустится до +6 градусов. Ночью 13 мая в Новосибирске будет +1 градус, а с понедельника по четверг дневная температура в городе ожидается на уровне +9 градусов. Кроме того, синоптики обещают дожди.
Ещё месяц назад пляжи Новосибирского водохранилища были затянуты льдом — море только начало таять. Фотографы НГС запечатлели это природное явление, сняв 15 умопомрачительных снимков с тающих пляжей.