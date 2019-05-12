фоторепортаж

Бледные люди: новосибирцы разделись на пляжах в последний тёплый день — неделя будет холодной

Сибиряки так соскучились по Оби, что их не испугал даже прохладный ветер

Половину праздничной недели многие жители Новосибирска провели на пляжах Фото instagram.com/natalyashu5
Половину праздничной недели многие жители Новосибирска провели на пляжах
Фото instagram.com/natalyashu5


В майские выходные новосибирцы не покидали обские пляжи — жители не только жарили шашлыки, но и раздевались, чтобы позагорать. Сибиряки приехали на городские пляжи и сегодня, несмотря на холодный ветер.


Длинные майские выходные подходят к концу, поэтому последний день каникул многие жители Новосибирска проводят на пляжах. 


Пока что городские пляжи довольно чистые
Пока что городские пляжи довольно чистые


Некоторые жители так соскучились по солнцу, что раздевались, несмотря на холодный ветер
Некоторые жители так соскучились по солнцу, что раздевались, несмотря на холодный ветер


Пока в Новосибирске не установилась летняя жара, есть возможность сделать фотосессии без толпы в кадре 
Пока в Новосибирске не установилась летняя жара, есть возможность сделать фотосессии без толпы в кадре 


Пляж — ещё одно место для необычного свидания
Пляж — ещё одно место для необычного свидания


С понедельника температура будет уже не такой приятной
С понедельника температура будет уже не такой приятной


Горожане решили успеть хотя бы немного проветриться
Горожане решили успеть хотя бы немного проветриться


Обычно пляжи официально открываются в июне — после проверки спасателями 
Обычно пляжи официально открываются в июне — после проверки спасателями 






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Чайка ☕️🍃

Публикация от Andrew ∅ (@sohofuture)


Сегодня к концу дня в городе и области начнёт заметно холодать — по данным НГС.Погода, вечером 12 мая температура опустится до +6 градусов. Ночью 13 мая в Новосибирске будет +1 градус, а с понедельника по четверг дневная температура в городе ожидается на уровне +9 градусов. Кроме того, синоптики обещают дожди.


Ещё месяц назад пляжи Новосибирского водохранилища были затянуты льдом — море только начало таять. Фотографы НГС запечатлели это природное явление, сняв 15 умопомрачительных снимков с тающих пляжей.

Прочтений: 2007

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