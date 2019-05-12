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Происшествия

Новосибирец погиб в загоревшемся доме в Дзержинском районе. СК назвал причину пожара

Жилой дом загорелся утром на улице Приисковой

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Следователи уже занялись расследованием пожара. Фото из архива НГС

Фото: Александр Ощепков / НГС

Ранним утром 12 мая на улице Приисковой в Новосибирске загорелся двухэтажный жилой дом — в пожаре погиб житель. СК проводит проверку.

Двухэтажный жилой дом загорелся рано утром 12 мая — в двухкомнатной квартире сгорели кухня, коридор и одна из комнат, сообщили очевидцы Новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». Хозяин квартиры погиб.

В МЧС по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать, как проходило тушение пожара; в Следственном комитете же отметили, что уже начали проверку.

«По факту смерти мужчины в результате пожара проводится процессуальная проверка, назначены экспертизы. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки».

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

В выходные в Дзержинском районе загорелись два дома на улице Шишкина — пострадавший человек получил ожоги рук; также в пожаре сгорел автомобиль.

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова

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Мария Морсина

ТЕГИ

смертельный пожарэлектропроводка

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КОММЕНТАРИИ (6)

пенсионерка
12 май 2019 в 16:25

всегда на даче когдп печку топлю боюсь пожара. хорошо хоть внук подарил датчик угарного газа

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elka                 
12 май 2019 в 16:24

не уточнили возраст погибшего

Служили Вместе Мы У Генерала Кумова
12 май 2019 в 16:06

Или собака кого-либо покусает !