Новосибирец погиб в загоревшемся доме в Дзержинском районе. СК назвал причину пожара

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Жилой дом загорелся утром на улице Приисковой
Следователи уже занялись расследованием пожара. Фото из архива НГС
Ранним утром 12 мая на улице Приисковой в Новосибирске загорелся двухэтажный жилой дом — в пожаре погиб житель. СК проводит проверку.
Двухэтажный жилой дом загорелся рано утром 12 мая — в двухкомнатной квартире сгорели кухня, коридор и одна из комнат, сообщили очевидцы Новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». Хозяин квартиры погиб.
В МЧС по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать, как проходило тушение пожара; в Следственном комитете же отметили, что уже начали проверку.
«По факту смерти мужчины в результате пожара проводится процессуальная проверка, назначены экспертизы. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки».
— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
В выходные в Дзержинском районе загорелись два дома на улице Шишкина — пострадавший человек получил ожоги рук; также в пожаре сгорел автомобиль.
Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова