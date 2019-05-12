«Хозяин стоял и смотрел»: пёс-боец изуродовал худую собаку на глазах у детей в Ленинском районе

Собака сильно пострадала от нападения питбуля — её решили вылечить соседи владельца агрессивного пса. Пострадавший пёс и до нападения был худым и грустным — его подкармливали жители дома

Дети стали свидетелями жестокой драки собак на улице Полтавской в Ленинском районе Новосибирска — жители уверены, что хозяин агрессивного питбуля специально натравил пса на беззащитную собаку-сироту. Они сами решили вылечить пса и отнесли заявление в полицию.







Новосибирец, живущий в доме на улице Полтавской, вечером 11 мая в очередной раз вывел своего питбуля без намордника на площадку у дома, где гуляют мамы с детьми, рассказала корреспонденту НГС жительница Юго-Западного жилмассива Анна Акимова. Около 19:00 питбуль напал на пса, который живёт в подъезде дома на Полтавской, 47, — животное, по всей видимости, потерялось, и соседи не стали выгонять незлую собаку из подъезда, а наоборот, подкармливали её.







«Я услышала, как собака визжит, посмотрела в окно <…> и увидела, как питбуль рвёт эту собаку. А я говорила с соседкой по телефону — она выглянула в окно. И пока она не заорала, что "оттащите свою собаку", он (хозяин. — Прим. ред.) не оттаскивал, он просто стоял и смотрел на это.





Он (питбуль. — Прим. ред.) был на поводке, но без намордника. Прямо перед первым подъездом на глазах у детей всё происходило, они на площадке были.







Он (питбуль. — Прим. ред.) раньше участвовал в боях собачьих. Это не первый случай — [владелец пса] постоянно травит собак и гордится тем, что у него собака агрессивная», — пояснила свидетельница нападения.







По её словам, собака сильно пострадала: питбуль порвал ей заднюю лапу и перекусил артерию на передней лапе. Жители дома потратили около 7 тысяч рублей, чтобы полечить собаку.







Сейчас пострадавшему животному уже нашли временный дом, а на владельца агрессивного пса соседи написали заявление в полицию.







«Заявление действительно поступало вчера в отдел полиции "Ленинский" от жителей дома 47 по улице Полтавской. [Они] просят в этом заявлении принять меры в отношении другого жителя этого дома, который прогуливает собаку бойцовской породы без намордника. Заявление принято, проводится по нему проверка», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







Ранее в этом году жители Заельцовского района также попросили полицию разобраться с опасной собакой, которая порвала ногу молодой матери. Хозяин среднеазиатской овчарки признал, что его пёс действительно напал на женщину, но это было не запланировано — собака подумала, что на её владельца нападают, и решила защитить его. Он заверил, что готов оплатить лечение пострадавшей матери, однако жители соседних коттеджей не поверили хозяину собаки и решили отправить коллективную жалобу на агрессивное животное.

