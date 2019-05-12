Молодой новосибирец ударил ножом незнакомца у управления РЖД — потом он убежал

Инцидент случился ночью у здания управления РЖД

Полицейские задержали 19-летнего новосибирца, который напал с ножом на 24-летнего прохожего на Вокзальной магистрали, — пострадавший получил серьёзную рану в живот.







Уголовный розыск 11 мая поймал молодого новосибирца, который подозревается в нападении с ножом, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







По предварительной информации, в 3 часа ночи 7 мая около здания управления РЖД (Вокзальная магистраль, 14) 19-летний подозреваемый поссорился с 24-летним новосибирцем и ударил того ножом. Как уточнили в полиции, вероятнее всего, раньше они были не знакомы.







«[Он] умышленно нанёс удар ножом потерпевшему в область живота, причинив его здоровью тяжкий вред, после чего скрылся. Злоумышленник дал признательные показания. В ходе обыска у него изъяты нож и одежда, в которой он находился в момент совершения преступления»,





— объяснили в ГУ МВД.







Полиция продолжает расследование. Сейчас уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).







Ранее в баре People's на Вокзальной магистрали произошла жестокая ссора — после неё один из посетителей выстрелил в другого 4 раза и уехал. Через несколько дней пострадавший в стрельбе у бара умер в больнице, а друзья убитого мужчины объявили награду в миллион рублей за информацию о стрелке.

