Художники разрисовали большой забор на Красном проспекте — теперь там нужно убрать мусор

Художники потратили весь день, чтобы расписать забор

Новосибирские художники расписали большой забор около ТРК «Ройял Парк» на Красном проспекте — они трудились целый день.







Участок за Красным проспектом, 153 давно огорожен забором — несколько лет назад на нём появились абстрактные рисунки. Сейчас граффитисты решили разрисовать забор с другой стороны. Художник Родион Илюхин и его помощница расписали забор вдвоём — на работу, посвящённую лету в городе, они потратили весь день 11 мая.







Как признал художник, место нуждается в уборке мусора — иначе новые граффити будет непросто фотографировать.







Они надеются, что горожане проведут субботник





«Это в интересах людей, которые фотографируются, — если бы кто-нибудь собрался на какой-нибудь субботник, было бы здорово», — отметил Родион Илюхин.







В мае команда разрисовала участок забора по соседству



