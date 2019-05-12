Художники разрисовали большой забор на Красном проспекте — теперь там нужно убрать мусор

Они нарисовали весенние и летние граффити

Художники потратили весь день, чтобы расписать забор
Художники потратили весь день, чтобы расписать забор

Новосибирские художники расписали большой забор около ТРК «Ройял Парк» на Красном проспекте — они трудились целый день.


Участок за Красным проспектом, 153 давно огорожен забором — несколько лет назад на нём появились абстрактные рисунки. Сейчас граффитисты решили разрисовать забор с другой стороны. Художник Родион Илюхин и его помощница расписали забор вдвоём — на работу, посвящённую лету в городе, они потратили весь день 11 мая.


Как признал художник, место нуждается в уборке мусора — иначе новые граффити будет непросто фотографировать.


Они надеются, что горожане проведут субботник
Они надеются, что горожане проведут субботник


«Это в интересах людей, которые фотографируются, — если бы кто-нибудь собрался на какой-нибудь субботник, было бы здорово», — отметил Родион Илюхин.


В мае команда разрисовала участок забора по соседству 
В мае команда разрисовала участок забора по соседству 


На этой неделе граффити появились также за гостиницей «Центральной», со стороны Первомайского сквера, — на них изображены светлые дома на фоне неба и музыкальные инструменты с птицами. Художники назвали граффити «Город поёт». Как рассказали в гостинице, рисунок создан по инициативе администрации — она же ранее закрасила популярные у новосибирцев граффити со сказочными персонажами. Позже уничтоженные за гостиницей «Центральной» граффити снова нарисовали — на легендарном трамвае № 13.

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