На улицах Новосибирска начали продавать сладкую летнюю ягоду

Черешня стоит пока что не очень дорого, но её качество соответствует цене

Торговцы начали продавать черешню на улицах Новосибирска — пока что ягоду можно купить по небольшой цене.







Первая черешня уже появилась на прилавках торговцев — ягоду можно купить, к примеру, на площади Калинина. Цены у продавцов отличаются — одни предлагают черешню по 160 рублей за килограмм, другие — по 250.







«Черешня очень сладкая, из Ташкента», — рассказал корреспонденту НГС один из продавцов, у которого ягода стоит 160 рублей. Однако на вкус майская черешня оказалась водянистой и не очень сочной.







Ягода была не такой сладкой и сочной, как обещали продавцы





Ранее, в апреле, новосибирцам уже начали продавать первый урожай турецкой клубники — ягода стоила по 300 рублей за килограмм. А весеннюю зелень на улицах Новосибирска продают с марта — правда, не местную, а привезённую из Краснодарского края.

