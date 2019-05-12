На улицах Новосибирска начали продавать сладкую летнюю ягоду

Её привезли из Узбекистана

Черешня стоит пока что не очень дорого, но её качество соответствует цене
Черешня стоит пока что не очень дорого, но её качество соответствует цене

Торговцы начали продавать черешню на улицах Новосибирска — пока что ягоду можно купить по небольшой цене.


Первая черешня уже появилась на прилавках торговцев — ягоду можно купить, к примеру, на площади Калинина. Цены у продавцов отличаются — одни предлагают черешню по 160 рублей за килограмм, другие — по 250.


«Черешня очень сладкая, из Ташкента», — рассказал корреспонденту НГС один из продавцов, у которого ягода стоит 160 рублей. Однако на вкус майская черешня оказалась водянистой и не очень сочной.


Ягода была не такой сладкой и сочной, как обещали продавцы
Ягода была не такой сладкой и сочной, как обещали продавцы


Ранее, в апреле, новосибирцам уже начали продавать первый урожай турецкой клубники — ягода стоила по 300 рублей за килограмм. А весеннюю зелень на улицах Новосибирска продают с марта — правда, не местную, а привезённую из Краснодарского края.

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