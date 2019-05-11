Новосибирские футболисты обыграли соперников из Краснодарского края

Игра закончилась со счётом 0:1

Капитан посвятил победу болельщикам команды
Капитан посвятил победу болельщикам команды

Сегодня, 11 мая, новосибирский футбольный клуб «Сибирь» сыграл с командой «Армавир» в матче 36-го тура первенства ФНЛ. Встреча проходила в гостях на стадионе «Юность» в Армавире.


Игра завершилась со счётом 0:1 в пользу новосибирских футболистов.


«Оставшиеся игры, включая сегодняшнюю, нам важно сыграть для наших болельщиков. Сезон у нас не получился, но жизнь продолжается — это футбол, это спорт. Задачу на сегодняшнюю игру выполнили — выиграли. Хотим эту победу посвятить нашим болельщикам», — прокомментировал матч капитан команды «Сибирь» Евгений Чеботау.


Единственный мяч в ворота соперников забил нападающий Илья Сафронов.


Прошлый матч новосибирские футболисты сыграли против команды «Сочи». Матч завершился в пользу соперников со счётом 1:0.

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