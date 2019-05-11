На трассе под Новосибирском размыло основание автомобильного моста (видео)

Из-за размытия оголилась верхняя часть свай моста

Вечером в субботу, 11 мая, в социальных сетях появилась информация о том, что на трассе неподалёку от Новосибирска между сёлами Пичугово и Верх-Ирмень сильно размыло основание автомобильного моста.







Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД), специалисты провели проверку конструкции.





«Под мостом разрушилось гидротехническое сооружение и оголилась верхняя часть свай. Специалисты обследовали его на предмет трещин. Угрозы обрушения нет», — пояснили в пресс-службе.







Также в ведомстве пояснили, что сам мост принадлежит им, а все гидротехнические сооружения под ним — администрации Верх-Ирмени.













В начале мая под Новосибирском силовики перекрыли дорогу из-за угрозы минирования моста.