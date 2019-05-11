Обезьянка и оленёнок: обитатели Новосибирского зоопарка показали своих детёнышей (видео)

Сразу несколько животных стали молодыми родителями

Колобусы показали уже подросшего малыша
Колобусы показали уже подросшего малыша


В Новосибирском зоопарке родились детёныши у северных оленей, восточных колобусов, аргали, чёрных волков и такинов. Некоторые из них попали на видео.


Сегодня постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова сняла пару колобусов со своим детёнышем. На видео видно, как маленькая обезьянка цепляется за одного из родителей, который никак не хочет покидать построенный дом.



Также в объектив посетительницы попал детёныш северных оленей, который пока не очень устойчиво стоит на ногах. На кадрах видно, как к олененку подходит мама и аккуратно сопровождает его.



Помимо этого в пресс-службе Новосибирского зоопарка рассказали о том, что пополнение появилось и у других животных: аргали, такинов-мишми и чёрных волков.


«Одна из самок родила двух волчат. Волки отличаются крепкими семейными связями. В период появления потомства самки и детеныши остаются в семейной группе под охраной сородичей. В первые недели жизни волчата сосут материнское молоко. Когда приходит время перехода на взрослую еду, корм детенышам приносят не только мама и папа, но и другие члены стаи», — пояснили в пресс-службе.


В середине апреля у изящных кошек Жоффруа из зоопарка впервые родились детёныши.

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