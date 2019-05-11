Мотоциклист умер в больнице после аварии на Бердском шоссе

ДТП, в котором он получил тяжёлые травмы, произошло накануне

Когда на место ДТП приехали медики, пострадавший ещё был жив
Когда на место ДТП приехали медики, пострадавший ещё был жив


ДТП на Бердском шоссе с участием легкового автомобиля «Мазда» и мотоцикла закончилось трагедией. 34 летний новосибирец умер, не приходя в сознание.


Авария произошла вчера на повороте в Академгородок с Бердского шоссе. По свидетельствам очевидцев, мотоциклист врезался в легковой автомобиль и вылетел из седла. Пролетев несколько метров, он приземлился на разделительной полосе, откуда его забрали медики.


Как сообщила администрация паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», пострадавший оказался подписчиком группы по имени Денис. По информации «АСТ-54», мужчина умер, так и не придя в сознание.


Подписчики группы, утверждавшие, что знали покойного, признают, что Денис отличался рискованной манерой езды. А в его профиле действительно есть свидетельства об авариях, в которые он попадал.


Это не единственное ДТП, которое случилось в этот день. В районе «Золотой нивы» после удара об автобус водителя «Ниссана» увезли в больницу.

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