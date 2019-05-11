Мотоциклист умер в больнице после аварии на Бердском шоссе

Когда на место ДТП приехали медики, пострадавший ещё был жив





ДТП на Бердском шоссе с участием легкового автомобиля «Мазда» и мотоцикла закончилось трагедией. 34 летний новосибирец умер, не приходя в сознание.







Авария произошла вчера на повороте в Академгородок с Бердского шоссе. По свидетельствам очевидцев, мотоциклист врезался в легковой автомобиль и вылетел из седла. Пролетев несколько метров, он приземлился на разделительной полосе, откуда его забрали медики.







Как сообщила администрация паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», пострадавший оказался подписчиком группы по имени Денис. По информации «АСТ-54», мужчина умер, так и не придя в сознание.







Подписчики группы, утверждавшие, что знали покойного, признают, что Денис отличался рискованной манерой езды. А в его профиле действительно есть свидетельства об авариях, в которые он попадал.





Это не единственное ДТП, которое случилось в этот день. В районе «Золотой нивы» после удара об автобус водителя «Ниссана» увезли в больницу.