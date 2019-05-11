Место прощания с погибшими новосибирскими туристами перенесено
Церемония пройдет в Доме культуры Кольцово
Организаторы прощания с горными туристами, погибшими в горах Алтая, сообщили о новом месте проведения церемонии — она состоится завтра, 12 мая, в Доме культуры посёлка Кольцово. Ранее местом проведения прощания называлась школа
Ранее НГС сообщал, что прощание планировалось провести в школе
Как сообщается, после окончания церемонии траурные процессии разделятся. Дмитрий Шарифулин будет похоронен на Барышевском кладбище, Валерия Одаренко — на Южном кладбище Академгородка, рядом с могилами близких.
Валерия Одаренко сотрудник новостного сайта Кольцово «Наукоград-пресс» и газеты «Наукоград-Вести». Дмитрий Шарифулин — бывший сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.
Гражданская панихида начнется в 12:00 и продлится около полутора часов. На ней можно будет проститься с Валерией Одаренко и Дмитрием Шарифулиным, которые входили в группу горных туристов, попавших под сход лавины в районе Южно-Чуйского тракта 6 мая.