Спасатели приостановили поиски новосибирских туристов, попавших под лавину на Алтае

Поиски решено приостановить из-за плохой погоды





Команда, занимающаяся поисками попавших под лавину горных туристов из Новосибирска, приняла решение о приостановке операции из-за угрозы повторного схода лавины.







Как сообщили в МЧС, до приостановки поисков спасатели обследовали территорию, позволяющую работать с 3-метровыми щупами. Остался участок, где высота снежной массы уже не позволяла пользоваться этим инструментом. Снимать же слои снега, чтобы уменьшить его глубину, специалисты сочли «достаточно опасным».







«К тому же, в этом месте сейчас установилась ненастная погода. Работы приостановлены на 1,5 месяца до конца июня», — говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Республике Алтай.







Сегодня в течение дня на двух вертолетах — Авиалесоохраны и МЧС России — все 30 спасателей и два тела туристов должны будут вывезены с места проведения работ. Два тела и часть группировки спасателей сегодня планируется доставить в Горно-Алтайск, говорится в сообщении.







Всего за время проведения поисков спасателям удалось обнаружить и извлечь из лавины тела пятерых туристов. Последнее по счету тело было найдено вчера.

