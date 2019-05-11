Спасатели приостановили поиски новосибирских туристов, попавших под лавину на Алтае

Причиной стало ухудшение погоды и опасение повторного схода лавины

Поиски решено приостановить из-за плохой погоды
Поиски решено приостановить из-за плохой погоды


Команда, занимающаяся поисками попавших под лавину горных туристов из Новосибирска, приняла решение о приостановке операции из-за угрозы повторного схода лавины.


Как сообщили в МЧС, до приостановки поисков спасатели обследовали территорию, позволяющую работать с 3-метровыми щупами. Остался участок, где высота снежной массы уже не позволяла пользоваться этим инструментом. Снимать же слои снега, чтобы уменьшить его глубину, специалисты сочли «достаточно опасным».


«К тому же, в этом месте сейчас установилась ненастная погода. Работы приостановлены на 1,5 месяца до конца июня», — говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Республике Алтай.


Сегодня в течение дня на двух вертолетах — Авиалесоохраны и МЧС России — все 30 спасателей и два тела туристов должны будут вывезены с места проведения работ. Два тела и часть группировки спасателей сегодня планируется доставить в Горно-Алтайск, говорится в сообщении.


Всего за время проведения поисков спасателям удалось обнаружить и извлечь из лавины тела пятерых туристов. Последнее по счету тело было найдено вчера.

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