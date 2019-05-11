В Новосибирске построили трехэтажную летнюю веранду

Трехуровневый «летник» построили в проходе между домами





Рестораторы, которым принадлежат заведения на втором и третьем этажах особняка в центре Новосибирска придумали, как организовать для себя летнюю площадку. Они уговорили владельца помещения построить им рядом со зданием трехэтажную веранду.







Сооружение возводится около ресторанного комплекса на Ядринцевской, 21 в проходе между зданиями. Ранее здесь была обычная летняя площадка, которой пользовалось только заведение на первом этаже - кафе "Эклер". На втором и третьем этажах находятся ресторан «Жить хорошо» и Leto-cafe.







Так сооружение должно выглядеть в окончательном виде









Веранда представляет собой трехуровневое сооружение из стальных балок. Попасть на каждый уровень можно будет через двери, которые специально были проделаны в боковой стене. Кроме того, вдоль всей веранды сооружается внешняя лестница, которая сооружается по требованиям пожарной безопасности, однако может быть использована и просто как способ подняться на второй или третий этаж веранды напрямую .







Как рассказал совладелец ресторана «Жить Хорошо» Даниил Прицкау, веранда сооружается владельцем здания по просьбе арендаторов.







«Мы будем просто арендовать эти площадки так же, как помещения в самом здании», - говорит ресторатор.







По словам Прицкау, при разработке проекта примеров такого рода сооружений найти не удалось, поэтому её пришлось придумывать полностью самостоятельно. Сейчас на объекте завершены уже основные монтажные работы, открыть веранду предполагается во второй половине мая.







Как таковые летние веранды для уже работающих заведений на втором этаже в Новосибирске уже строились. Например, подобное сооружение есть в ресторанном комплексе Stone House на Красном проспекте. В прошлом году к историческому зданию на Советской, где расположен ресторан La Maison также пристроили железный балкон, который управляющая зданием компания собирается использовать для проведения мероприятий.

