Также в пожаре сгорел автомобиль

К счастью, основное пламя пожарные уже сбили

В Дзержинском районе Новосибирска загорелись два дома в частном секторе на улице Шишкина. По словам очевидцев, горят дома №16А и №18.





В городской службе 112 корреспонденту НГС подтвердили информацию. «По Шишкина горят два дома, есть один пострадавший, плюс автомобиль сгорел. У пострадавшего ожоги рук. Пожар до конца ещё не потушен, но основное пламя сбили. Пожарные ещё работают», — сообщил дежурный.





Как сообщает паблик «АСТ-54», на место происшествия прибыли электрики — они обесточили горящие дома. Из дома №16А спасатели вывели шесть человек, а из дома №18 — четверых.





На месте работают врачи скорой помощи, полиция и несколько пожарных расчётов.







Вчера в Ленинском районе Новосибирска загорелась квартира в пятиэтажке — в результате пожара погибла женщина, ещё один человек пострадал.