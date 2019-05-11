В Дзержинском районе загорелись два частных дома — мужчина получил ожоги рук

Также в пожаре сгорел автомобиль

К счастью, основное пламя пожарные уже сбили
К счастью, основное пламя пожарные уже сбили

В Дзержинском районе Новосибирска загорелись два дома в частном секторе на улице Шишкина. По словам очевидцев, горят дома №16А и №18. 


В городской службе 112 корреспонденту НГС подтвердили информацию. «По Шишкина горят два дома, есть один пострадавший, плюс автомобиль сгорел. У пострадавшего ожоги рук. Пожар до конца ещё не потушен, но основное пламя сбили. Пожарные ещё работают», — сообщил дежурный.  


Как сообщает паблик «АСТ-54», на место происшествия прибыли электрики — они обесточили горящие дома. Из дома №16А спасатели вывели шесть человек, а из дома №18 — четверых. 


На месте работают врачи скорой помощи, полиция и несколько пожарных расчётов.


Вчера в Ленинском районе Новосибирска загорелась квартира в пятиэтажке — в результате пожара погибла женщина, ещё один человек пострадал

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