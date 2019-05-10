5 шайб в ворота Норвегии: на ЧМ-2019 российская сборная разгромила соперников
Евгений Дадонов оформил в этом матче дубль
Сегодня, 10 мая, сборная России разгромила команду Норвегии в первом матче чемпионата мира 2019 года. Подопечные Ильи Воробьёва отправили в ворота соперников пять шайб.
Евгений Дадонов оформил в этом матче дубль, забив первую шайбу на 9-й минуте и четвертую на 30-й. Кроме того, отличились Артем Анисимов, Никита Кучеров, Никита Гусев.
Норвежцы забили нашей сборной только две шайбы и проиграли – 5:2.
Вот первый гол в исполнении Дадонова:
Второй гол: Дмитрий Орлов и Михаил Григоренко разыграли быструю комбинацию, отдав шайбу Артёму Анисимову, а тот отправил ее в ворота.
Следующая шайба - в исполнении Кучерова:
Дадонов оформляет дубль:
Последний гол россиян забивает Никита Гусев:
На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.