5 шайб в ворота Норвегии: на ЧМ-2019 российская сборная разгромила соперников

Евгений Дадонов оформил в этом матче дубль

Болельщики со всей России переживали за нашу сборную

Сегодня, 10 мая, сборная России разгромила команду Норвегии в первом матче чемпионата мира 2019 года. Подопечные Ильи Воробьёва отправили в ворота соперников пять шайб.







Евгений Дадонов оформил в этом матче дубль, забив первую шайбу на 9-й минуте и четвертую на 30-й. Кроме того, отличились Артем Анисимов, Никита Кучеров, Никита Гусев.







Норвежцы забили нашей сборной только две шайбы и проиграли – 5:2.







Вот первый гол в исполнении Дадонова:





Второй гол: Дмитрий Орлов и Михаил Григоренко разыграли быструю комбинацию, отдав шайбу Артёму Анисимову, а тот отправил ее в ворота.





#RUSNOR #IIHFWorlds Grigorenko sends it to the front of the net just in time for Anisimov to pick it up and send the puck back of the net. @russiahockey now 2-0 over @norskishockey. pic.twitter.com/7aJ7lk4myn — IIHF (@IIHFHockey) 10 мая 2019 г.





Следующая шайба - в исполнении Кучерова:









Дадонов оформляет дубль:









Another quick execution on PP by Dadonov. Almost a copy paste goal for his 2nd of the game. #FlaPanthers #IIHFWorlds pic.twitter.com/Pi4ufrgrbw — Aivis Kalniņš🇱🇻 (@A_Kalnins) 10 мая 2019 г.





Последний гол россиян забивает Никита Гусев:









На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.





