Одиннадцатилетний ребёнок выпал из окна десятиэтажки в Калининском районе

Полиция начала проверку после происшествия

Как уточнили в полиции, ребёнок был в квартире с родителями 
Как уточнили в полиции, ребёнок был в квартире с родителями 

Сегодня вечером в Калининском районе Новосибирска, на улице Родники, одиннадцатилетний ребёнок упал с десятого этажа.


В пресс-службе ГУ МВД корреспонденту НГС подтвердили факт происшествия. 


— В 21:15 в полицию поступило сообщение о том, что по адресу: Родники, 1 из окна квартиры на 10-м этаже выпал ребёнок, мальчик одиннадцати лет. При падении погиб на месте. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, следственный комитет. Обстоятельства гибели ребёнка выясняются, проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. 


Также в ведомстве добавили, что ребёнок в квартире находился не один, с ним были родители.


В конце апреля в Октябрьском районе на Бориса Богаткова двухлетний малыш выпал из окна третьего этажа — он облокотился на москитную сетку

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