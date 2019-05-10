Одиннадцатилетний ребёнок выпал из окна десятиэтажки в Калининском районе

Как уточнили в полиции, ребёнок был в квартире с родителями

Сегодня вечером в Калининском районе Новосибирска, на улице Родники, одиннадцатилетний ребёнок упал с десятого этажа.







В пресс-службе ГУ МВД корреспонденту НГС подтвердили факт происшествия.





— В 21:15 в полицию поступило сообщение о том, что по адресу: Родники, 1 из окна квартиры на 10-м этаже выпал ребёнок, мальчик одиннадцати лет. При падении погиб на месте. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, следственный комитет. Обстоятельства гибели ребёнка выясняются, проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.







Также в ведомстве добавили, что ребёнок в квартире находился не один, с ним были родители.







В конце апреля в Октябрьском районе на Бориса Богаткова двухлетний малыш выпал из окна третьего этажа — он облокотился на москитную сетку.