Новосибирский фотограф Вадим Махоров снял салют в честь Дня Победы с высоты птичьего полёта

Видеоролик появился в сети сегодня вечером

Праздничный салют над Новосибирском 9 мая 
Праздничный салют над Новосибирском 9 мая 

Известный новосибирский фотограф Вадим Махоров снял видео праздничных салютов в честь Дня Победы с высоты птичьего полёта и смонтировал из них видеоролик. 


Фотограф отметил, что в этом году успел снять праздничные салюты в двух местах Новосибирска: на городском пляже и в Первомайском сквере.


«Так выходит, что каждый год снимаю. Выходит по-разному: то с крыш, то с воздуха. Имею в виду, что у меня нет какого-то специального проекта, который бы подразумевал съёмки каждого 9-го мая. Но так выходит, что я его снимаю. Что мне нравится в салюте 9 мая, что он, в отличие от салюта на день города, стреляется в сумерках», — рассказал корреспонденту НГС Вадим Махоров. 


Видеоролик он разместил на своём YouTube-канале сегодня вечером. 


Вчера новосибирцы отпраздновали 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне — корреспонденты НГС весь день рассказывали о празднике в режиме онлайн.

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