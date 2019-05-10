Женщина погибла в горящей квартире пятиэтажного дома в Ленинском районе

Ещё один мужчина доставлен в больницу

По предварительной информации, возгорание произошло по неосторожности при курении
По предварительной информации, возгорание произошло по неосторожности при курении

Сегодня в Ленинском районе Новосибирска загорелась квартира в пятиэтажке. Пожар произошёл в доме по адресу: Костычева, 4. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 18:53.


В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что в результате пожара погибла женщина, ещё один человек пострадал. 


— Действительно, был такой факт. В одной из квартир произошёл пожар, погибла женщина 1972 года рождения и пострадал мужчина 1960 года рождения, он госпитализирован. По факту пожара проводится проверка, причины возгорания устанавливаются. Есть предварительная информация, что граждане злоупотребляли спиртными напитками и возгорание произошло по неосторожности при курении, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. 


Поздно вечером 9 мая в Калининском районе Новосибирска загорелись три частных дома, во время тушения огня пострадал пожарный. Сегодня в МЧС рассказали о его самочувствии. Мужчина в сознании, у него перелом позвоночника


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