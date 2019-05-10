В Горном Алтае нашли тело пятого погибшего туриста из Новосибирска
Ещё двух пропавших продолжать искать завтра
Сегодня, 10 мая, спасатели нашли тело ещё одного погибшего из числа новосибирских туристов, которые попали под лавину в горах Республики Алтай.
«Спасателям удалось извлечь из под снега тело пятого туриста. <...> В связи с плохими погодными условиями пока не решён вопрос его доставке в Горно-Алтайск», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.
Поиски туристов, попавших под лавину в начале недели, продолжаются третий день. На месте работают 30 спасателей, в том числе 7 кинологических расчётов.
Новость дополняется.