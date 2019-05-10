В Горном Алтае нашли тело пятого погибшего туриста из Новосибирска

Ещё двух пропавших продолжать искать завтра

В Горном Алтае нашли тело пятого погибшего туриста из Новосибирска

Сегодня, 10 мая, спасатели нашли тело ещё одного погибшего из числа новосибирских туристов, которые попали под лавину в горах Республики Алтай. 


«Спасателям удалось извлечь из под снега тело пятого туриста. <...> В связи с плохими погодными условиями пока не решён вопрос его доставке в Горно-Алтайск», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.


Поиски туристов, попавших под лавину в начале недели, продолжаются третий день. На месте работают 30 спасателей, в том числе 7 кинологических расчётов.


Новость дополняется.

Прочтений: 143
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено