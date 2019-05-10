В Горном Алтае нашли тело пятого погибшего туриста из Новосибирска

Сегодня, 10 мая, спасатели нашли тело ещё одного погибшего из числа новосибирских туристов, которые попали под лавину в горах Республики Алтай.







«Спасателям удалось извлечь из под снега тело пятого туриста. <...> В связи с плохими погодными условиями пока не решён вопрос его доставке в Горно-Алтайск», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.





Поиски туристов, попавших под лавину в начале недели, продолжаются третий день. На месте работают 30 спасателей, в том числе 7 кинологических расчётов.







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