Фото: в Новосибирске зацвели яблони и груши
Яблони в цвету новосибирцы заметили у Монумента Славы
В Новосибирске зацвела яблоня — жительница Новосибирска Анна Задорожная заметила распустившиеся деревья в Ленинском районе, на аллее со стороны улицы Плахотного. В этом году яблони начали цвести раньше, чем в прошлом.
В другой части города, в Академгородке, сибирячка сфотографировала цветущие груши, жимолость и крыжовник. «Меня сегодня пригласили в гости на дачу рядом с Академгородком, и там я сделала эти фотографии», — рассказала корреспонденту НГС Татьяна Федоренко.
Первые весенние цветы новосибирцы заметили ещё в середине апреля — тогда распустились первые примулы и мать-и-мачеха.