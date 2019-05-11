Фото: в Новосибирске зацвели яблони и груши

Сибирячка сфотографировала яблони недалеко от Монумента Славы





В Новосибирске зацвела яблоня — жительница Новосибирска Анна Задорожная заметила распустившиеся деревья в Ленинском районе, на аллее со стороны улицы Плахотного. В этом году яблони начали цвести раньше, чем в прошлом.





В другой части города, в Академгородке, сибирячка сфотографировала цветущие груши, жимолость и крыжовник. «Меня сегодня пригласили в гости на дачу рядом с Академгородком, и там я сделала эти фотографии», — рассказала корреспонденту НГС Татьяна Федоренко.





Яблони начали цвести в этом году намного раньше, чем в 2018-м





«Груша приготовилась к старту», — написала на своей странице в Facebook автор фото





Крыжовник всегда цветёт в конце апреля — начале мая





Жимолость известна своими душистыми цветками





Первые весенние цветы новосибирцы заметили ещё в середине апреля — тогда распустились первые примулы и мать-и-мачеха.