Фото: в Новосибирске зацвели яблони и груши

Яблони в цвету новосибирцы заметили у Монумента Славы

Сибирячка сфотографировала яблони недалеко от Монумента Славы
Сибирячка сфотографировала яблони недалеко от Монумента Славы


В Новосибирске зацвела яблоня — жительница Новосибирска Анна Задорожная заметила распустившиеся деревья в Ленинском районе, на аллее со стороны улицы Плахотного. В этом году яблони начали цвести раньше, чем в прошлом


В другой части города, в Академгородке, сибирячка сфотографировала цветущие груши, жимолость и крыжовник. «Меня сегодня пригласили в гости на дачу рядом с Академгородком, и там я сделала эти фотографии», — рассказала корреспонденту НГС Татьяна Федоренко. 


Яблони начали цвести в этом году намного раньше, чем в 2018-м
Яблони начали цвести в этом году намного раньше, чем в 2018-м


«Груша приготовилась к старту», — написала на своей странице в Facebook автор фото
«Груша приготовилась к старту», — написала на своей странице в Facebook автор фото


Крыжовник всегда цветёт в конце апреля — начале мая
Крыжовник всегда цветёт в конце апреля — начале мая


Жимолость известна своими душистыми цветками
Жимолость известна своими душистыми цветками


Первые весенние цветы новосибирцы заметили ещё в середине апреля — тогда распустились первые примулы и мать-и-мачеха

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