В Кольцово объявили дату прощания с погибшими под лавиной туристами

Пока спасателям удалось найти только четыре тела из семи

Погибшую в горах Валерию Одаренко похоронят в Академгородке
Погибшую в горах Валерию Одаренко похоронят в Академгородке

В администрации посёлка Кольцово назвали дату прощания с двумя местными туристами, которые погибли на этой неделе при сходе лавины в горах Алтая.


«Церемония прощания с Валерией Одаренко и Дмитрием Шарифулиным, погибшими 6 мая на Южно-Чуйском хребте в Горном Алтае, состоится 12 мая (воскресенье) с 12:00 до 13:30 в 5-й школе наукограда Кольцово», — сообщили в администрации посёлка.


По её данным, Дмитрия Шарифулина похоронят на кладбище в Кольцово, а Валерию Одаренко — на Южном кладбище Академгородка.


Валерия Одаренко была главным редактором новостного сайта Кольцово «Наукоград-пресс» и газеты «Наукоград-Вести». Дмитрий Шарифулин — бывший сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.


«Гибель таких людей, как и остальных участников трагического похода, — это невосполнимая потеря для всех», — говорится на сайте администрации Кольцово.


В начале этой недели, 6 мая, на склоне горы Металлург в Республике Алтай сошла лавина — она накрыла новосибирскую группу туристов. Семь из них оказались под снегом, ещё две девушки выжили — спустя два дня они вышли к другой группе из Академгородка и рассказали о случившемся.


Искать попавших под лавину новосибирцев отправились спасатели. В первый день поисков они обнаружили трёх погибших туристов, во второй — тело ещё одного. Сейчас поисковая операция продолжается, несмотря на плохую погоду — ветер и снегопад.


«Спасатели продолжают методично, метр за метром зондировать снежную массу. Вся зона поиска разбита на квадраты, работы выполняются в соответствии с методикой поисков людей под лавиной. <...> Сегодня обнаружить ничего не удалось. <...> Работы будут продолжаться до темноты, завтра утром снова продолжатся. Как показывает практика, такие поисковые работы могут затянуться на неопределённый период времени», — передали в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.

Прочтений: 771

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено