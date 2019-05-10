В Кольцово объявили дату прощания с погибшими под лавиной туристами

Пока спасателям удалось найти только четыре тела из семи

Погибшую в горах Валерию Одаренко похоронят в Академгородке

В администрации посёлка Кольцово назвали дату прощания с двумя местными туристами, которые погибли на этой неделе при сходе лавины в горах Алтая.







«Церемония прощания с Валерией Одаренко и Дмитрием Шарифулиным, погибшими 6 мая на Южно-Чуйском хребте в Горном Алтае, состоится 12 мая (воскресенье) с 12:00 до 13:30 в 5-й школе наукограда Кольцово», — сообщили в администрации посёлка.







По её данным, Дмитрия Шарифулина похоронят на кладбище в Кольцово, а Валерию Одаренко — на Южном кладбище Академгородка.







Валерия Одаренко была главным редактором новостного сайта Кольцово «Наукоград-пресс» и газеты «Наукоград-Вести». Дмитрий Шарифулин — бывший сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.







«Гибель таких людей, как и остальных участников трагического похода, — это невосполнимая потеря для всех», — говорится на сайте администрации Кольцово.







В начале этой недели, 6 мая, на склоне горы Металлург в Республике Алтай сошла лавина — она накрыла новосибирскую группу туристов. Семь из них оказались под снегом, ещё две девушки выжили — спустя два дня они вышли к другой группе из Академгородка и рассказали о случившемся.







Искать попавших под лавину новосибирцев отправились спасатели. В первый день поисков они обнаружили трёх погибших туристов, во второй — тело ещё одного. Сейчас поисковая операция продолжается, несмотря на плохую погоду — ветер и снегопад.





«Спасатели продолжают методично, метр за метром зондировать снежную массу. Вся зона поиска разбита на квадраты, работы выполняются в соответствии с методикой поисков людей под лавиной. <...> Сегодня обнаружить ничего не удалось. <...> Работы будут продолжаться до темноты, завтра утром снова продолжатся. Как показывает практика, такие поисковые работы могут затянуться на неопределённый период времени», — передали в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.