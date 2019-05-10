Водителя «Ниссана» увезли в больницу после удара об автобус на «Золотой Ниве»

У «Ниссана» сильно разбита правая боковая часть

Сегодня днём «Ниссан» и автобус сошлись в ДТП на пересечении Кошурникова и Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска: спасатели сообщают об одном пострадавшем.







О том, что на перекрёстке у станции метро «Золотая Нива» произошла авария с участием легкового «Ниссана» и автобуса № 79 , корреспонденту НГС рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







«От удара у "Ниссана" оказался смят кузов, разбита передняя часть и правый борт. Автобусу выбило фару и бампер», — передаёт паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».







В полиции добавили, что на месте происшествия работали автоинспекторы, — они разбираются в обстоятельствах случившегося, чтобы выяснить, кто стал виновником ДТП.







Как сообщили сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы, которые работали на месте происшествия, столкновение было боковым. В ДТП пострадал 32-летний водитель «Ниссана»: по данным спасателей, его увезли в больницу с черепно-мозговой травмой. Пассажиры травм не получили.







В свою очередь в ГУ МВД России по Новосибирской области передали, что у них нет сведений о пострадавших в этом ДТП.





ДТП случилось на перекрёстке Кошурникова и Бориса Богаткова





На месте происшествия работали спасатели





По данным МАСС, водителя «Ниссана» увезли в больницу с травмой головы



