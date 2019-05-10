Водителя «Ниссана» увезли в больницу после удара об автобус на «Золотой Ниве»

ДТП случилось на перекрёстке Кошурникова и Бориса Богаткова

У «Ниссана» сильно разбита правая боковая часть
У «Ниссана» сильно разбита правая боковая часть

Сегодня днём «Ниссан» и автобус сошлись в ДТП на пересечении Кошурникова и Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска: спасатели сообщают об одном пострадавшем.


О том, что на перекрёстке у станции метро «Золотая Нива» произошла авария с участием легкового «Ниссана» и автобуса № 79, корреспонденту НГС рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


«От удара у "Ниссана" оказался смят кузов, разбита передняя часть и правый борт. Автобусу выбило фару и бампер», — передаёт паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».


В полиции добавили, что на месте происшествия работали автоинспекторы, — они разбираются в обстоятельствах случившегося, чтобы выяснить, кто стал виновником ДТП. 


Как сообщили сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы, которые работали на месте происшествия, столкновение было боковым. В ДТП пострадал 32-летний водитель «Ниссана»: по данным спасателей, его увезли в больницу с черепно-мозговой травмой. Пассажиры травм не получили.


В свою очередь в ГУ МВД России по Новосибирской области передали, что у них нет сведений о пострадавших в этом ДТП.


ДТП случилось на перекрёстке Кошурникова и Бориса Богаткова
ДТП случилось на перекрёстке Кошурникова и Бориса Богаткова


На месте происшествия работали спасатели
На месте происшествия работали спасатели


По данным МАСС, водителя «Ниссана» увезли в больницу с травмой головы
По данным МАСС, водителя «Ниссана» увезли в больницу с травмой головы


Общественный транспорт нередко попадает в аварии в Новосибирске. Например, в конце марта «Хонда» въехала в стоящий автобус № 64, водитель которого высаживал пассажиров на остановке «Автокомбинат» на Троллейной. Водителя легковой машины тогда увезли в больницу с тяжёлыми травмами.

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