Полицейские ищут водителя «Лады», который сбил работника АЗС и уехал

Перед этим нарушитель не заплатил за бензин

Происшествие случилось минувшей ночью на автозаправке в Железнодорожном районе

Новосибирские полицейские начали розыск водителя «шестёрки», который в ночь на пятницу, 10 мая, наехал на работника автозаправки и скрылся с места происшествия.







Инцидент произошёл около 2 часов ночи на АЗС на улице Фабричной, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







По её данным, перед тем как наехать на работника автозаправки, водитель отказался платить за топливо.







«Мужчина подъехал, заправил автомобиль ВАЗ-2106 и не заплатил. <...> К нему подошёл работник заправки, потребовал денежные средства, <...> однако мужчина начал движение транспортного средства и совершил наезд на работника АЗС, после чего с места происшествия скрылся», — описали ситуацию в областной полиции.







Сейчас полицейские разыскивают водителя уехавшей «шестёрки». По их данным, работник заправки получил ушибы.





«Серьёзных травм нет, к счастью», — добавили в пресс-службе.







Связаться с автозаправкой, на которой случился инцидент, корреспонденту НГС пока не удалось.





Полторы недели назад похожее происшествие случилось в Дзержинском районе: на улице Промышленной водитель Nissan Sunny сбил 9-летнюю школьницу и скрылся с места происшествия. Пострадавшую увезли в больницу.

