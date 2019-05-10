Полицейские ищут водителя «Лады», который сбил работника АЗС и уехал

Перед этим нарушитель не заплатил за бензин

Происшествие случилось минувшей ночью на автозаправке в Железнодорожном районе
Происшествие случилось минувшей ночью на автозаправке в Железнодорожном районе

Новосибирские полицейские начали розыск водителя «шестёрки», который в ночь на пятницу, 10 мая, наехал на работника автозаправки и скрылся с места происшествия.


Инцидент произошёл около 2 часов ночи на АЗС на улице Фабричной, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


По её данным, перед тем как наехать на работника автозаправки, водитель отказался платить за топливо.


«Мужчина подъехал, заправил автомобиль ВАЗ-2106 и не заплатил. <...> К нему подошёл работник заправки, потребовал денежные средства, <...> однако мужчина начал движение транспортного средства и совершил наезд на работника АЗС, после чего с места происшествия скрылся», — описали ситуацию в областной полиции.


Сейчас полицейские разыскивают водителя уехавшей «шестёрки». По их данным, работник заправки получил ушибы. 


«Серьёзных травм нет, к счастью», — добавили в пресс-службе.


Связаться с автозаправкой, на которой случился инцидент, корреспонденту НГС пока не удалось.


Полторы недели назад похожее происшествие случилось в Дзержинском районе: на улице Промышленной водитель Nissan Sunny сбил 9-летнюю школьницу и скрылся с места происшествия. Пострадавшую увезли в больницу. 

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