В МЧС рассказали о состоянии пожарного, который пострадал при тушении дома в Калининском районе

Сейчас пострадавший лежит в больнице

В МЧС рассказали о самочувствии пожарного, который вечером 9 мая получил травму при тушении огня в частном секторе Калининского района Новосибирска.







«У него <…> компрессионный перелом позвоночника», — сообщил корреспонденту НГС начальник пресс-службы областного управления МЧС Павел Винаков.







По данным пресс-службы, пострадавший лежит в больнице, но сейчас он в сознании.





Дома на улице Годовикова загорелись 9 мая в десятом часу вечера.





Пожар перекидывался с одного дома на другой





Люди вышли смотреть на праздничный салют, но заметили клубы чёрного дыма, который было видно из разных районов города









Позже в службе 112 сообщили, что одному из пожарных потребовалась помощь врачей.





В МЧС уточнили, что сотрудник пострадал из-за обрушения стены дома, который был снаружи обшит кирпичом.