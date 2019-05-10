В МЧС рассказали о состоянии пожарного, который пострадал при тушении дома в Калининском районе

Сотрудник получил травму при обрушении стены

Сейчас пострадавший лежит в больнице 
Сейчас пострадавший лежит в больнице 

В МЧС рассказали о самочувствии пожарного, который вечером 9 мая получил травму при тушении огня в частном секторе Калининского района Новосибирска.


«У него <…> компрессионный перелом позвоночника», — сообщил корреспонденту НГС начальник пресс-службы областного управления МЧС Павел Винаков.


По данным пресс-службы, пострадавший лежит в больнице, но сейчас он в сознании.


Дома на улице Годовикова загорелись 9 мая в десятом часу вечера.


 Пожар перекидывался с одного дома на другой 
 Пожар перекидывался с одного дома на другой 


Люди вышли смотреть на праздничный салют, но  заметили клубы чёрного дыма , который было видно из разных районов города  
Люди вышли смотреть на праздничный салют, но заметили клубы чёрного дыма, который было видно из разных районов города

 


Позже в службе 112 сообщили, что одному из пожарных потребовалась помощь врачей


В МЧС уточнили, что сотрудник пострадал из-за обрушения стены дома, который был снаружи обшит кирпичом.

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