В МЧС рассказали о состоянии пожарного, который пострадал при тушении дома в Калининском районе
Сотрудник получил травму при обрушении стены
В МЧС рассказали о самочувствии пожарного, который вечером 9 мая получил травму при тушении огня в частном секторе Калининского района Новосибирска.
«У него <…> компрессионный перелом позвоночника», — сообщил корреспонденту НГС начальник пресс-службы областного управления МЧС Павел Винаков.
По данным пресс-службы, пострадавший лежит в больнице, но сейчас он в сознании.
Дома на улице Годовикова загорелись 9 мая в десятом часу вечера.
Позже в службе 112 сообщили, что одному из пожарных потребовалась помощь врачей.
В МЧС уточнили, что сотрудник пострадал из-за обрушения стены дома, который был снаружи обшит кирпичом.