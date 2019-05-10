Снегопад с ветром осложнил поиски погибших под лавиной туристов на Алтае

Спасатели продолжают обследовать участок, на который сошла лавина

Сегодня утром, 10 мая, спасатели продолжили поиски новосибирских туристов, которые попали под лавину в горах Республики Алтай четыре дня назад. Трое пропавших пока не найдены, поисковую операцию осложняет плохая погода.







«Сегодня с наступлением светового дня работы возобновились. <…> Погодные условия, к сожалению, там сейчас неблагоприятные: <…> продолжается снег и сильный ветер», — рассказала корреспонденту НГС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай Светлана Ляшко.







Она уточнила, что в поисках участвуют 30 спасателей и семь кинологических расчётов. Поисковая группа квадрат за квадратом обследует участок, на который сошла лавина.







«Глубина снежного покрова — 5 метров, то есть трёхметровый щуп проваливается полностью», — описала ситуацию Светлана Ляшко.







Утром 8 мая две туристки из Новосибирска Екатерина Полянская и Наталья Антонова вышли к другой группе из Академгородка и рассказали, что 6 мая на склоне горы Металлург сошла лавина — 7 человек из их команды оказались под снегом. В тот же день к месту происшествия отправились спасатели.







Спустя несколько часов врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил, что спасатели обнаружили трёх погибших туристов.







На следующий день в МЧС передали, что найдено ещё одно тело. Как уточнила Светлана Ляшко, вчера спасателям не удалось доставить его в Горно-Алтайск — вертолёт не смог вылететь из-за неблагоприятной погоды. Данных о том, что спасателям удалось найти кого-то ещё, в республиканское управление МЧС пока не поступало.







«Спасатели выходят с нами на связь в одностороннем порядке, по спутниковому телефону, и пока сообщений о том, что что-то ещё найдено, не было. Вообще такая операция может длиться до нескольких недель, поэтому терпеливо ждём», — сообщила Светлана Ляшко.







Она добавила, что в Республике Алтай сейчас сохраняется большая опасность схода лавин, поэтому туристам стоит быть осторожными.

