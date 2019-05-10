Снегопад с ветром осложнил поиски погибших под лавиной туристов на Алтае

Спасатели ищут пропавших под 5-метровым слоем снега

Спасатели продолжают обследовать участок, на который сошла лавина  
Спасатели продолжают обследовать участок, на который сошла лавина  

Сегодня утром, 10 мая, спасатели продолжили поиски новосибирских туристов, которые попали под лавину в горах Республики Алтай четыре дня назад. Трое пропавших пока не найдены, поисковую операцию осложняет плохая погода.


«Сегодня с наступлением светового дня работы возобновились. <…> Погодные условия, к сожалению, там сейчас неблагоприятные: <…> продолжается снег и сильный ветер», — рассказала корреспонденту НГС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай Светлана Ляшко.


Она уточнила, что в поисках участвуют 30 спасателей и семь кинологических расчётов. Поисковая группа квадрат за квадратом обследует участок, на который сошла лавина.


«Глубина снежного покрова — 5 метров, то есть трёхметровый щуп проваливается полностью», — описала ситуацию Светлана Ляшко.


Утром 8 мая две туристки из Новосибирска Екатерина Полянская и Наталья Антонова вышли к другой группе из Академгородка и рассказали, что 6 мая на склоне горы Металлург сошла лавина — 7 человек из их команды оказались под снегом. В тот же день к месту происшествия отправились спасатели.


Спустя несколько часов врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил, что спасатели обнаружили трёх погибших туристов.


На следующий день в МЧС передали, что найдено ещё одно тело. Как уточнила Светлана Ляшко, вчера спасателям не удалось доставить его в Горно-Алтайск — вертолёт не смог вылететь из-за неблагоприятной погоды. Данных о том, что спасателям удалось найти кого-то ещё, в республиканское управление МЧС пока не поступало.


«Спасатели выходят с нами на связь в одностороннем порядке, по спутниковому телефону, и пока сообщений о том, что что-то ещё найдено, не было. Вообще такая операция может длиться до нескольких недель, поэтому терпеливо ждём», — сообщила Светлана Ляшко.


Она добавила, что в Республике Алтай сейчас сохраняется большая опасность схода лавин, поэтому туристам стоит быть осторожными.

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